挥霍无度是台湾最大的国安危机

来源：台湾《中国时报》社论

台湾经济部连续公布外销订单创历年同月新高、工业生产指数创历年同月新高、批发零售及餐饮营业额为历年同月最高等好消息。但今年以来全球景气逆转，台湾股汇市遭外资双杀，市场研究机构纷纷下修今年经济成长率预估值，最新发布的国泰金今年GDP预测更下调到3.2%，这究竟怎么一回事？

花钱如流水 景气泡沫大

民进党一向善于宣传，上有所好下必甚焉，政府也喜欢拿片面的资讯宣传政绩。过去4年，台湾受惠于全球制造链重组，加上大陆对半导体需求扩大，出口畅旺，外销荣景带动股、汇、房市上涨，国库税收超征，政府手头宽裕，花钱如流水，景气泡沫越吹越大。但今年全球经济大逆转，不但出口颓势明显，股汇市暴跌、热钱流出，企业资产缩水，经济逐渐萎缩。简单说，泡沫消失了，苦日子已在眼前。

股汇市双跌肇因于美国联准会（Fed）激进升息，今年升息3次，共12码，幅度和速度都是1980年代以来所仅见。Fed升息、美元狂升，热钱外流，今年前8个月外资卖超台股逾1兆元（新台币，下同），净汇出金额超过5000亿元，不但打击台湾内部的投资信心，也削弱企业筹资与偿债能力。

股汇市重挫对经济的伤害，是看得见的伤害，地缘政治与战争风险的伤害，虽一时看不见，但看不见的伤害往往伤害更深。英国《金融时报》日前报道，美国企业担心台海爆发战争，今年3月共116家上市公司在向美国证券交易委员会提交的年度报告中，将台海紧张列入营运风险。台湾先进晶片的垄断性优势更让美国寝食难安。美国国务卿布林肯说，台湾半导体生产能力若遭破坏，对全球经济将有毁灭性影响。

对台湾而言，半导体优势可能是福，也可能是祸。美国固然因此而坚定帮助台湾挺过台海危机，但另一方面美国也开始砸大钱，强化本国半导体产业竞争力，台积电利用局部优势与大量制造所打造的成功模式将面临前所未有的竞争，这将是非常大的考验。

股市重挫会对政府财政造成不利影响。今年前7个月政府三大基金，劳动基金赔2912.4亿元、退抚基金401.7亿元、国保基金233.8亿元，政府基金共赔掉3547.9亿元。劳、公、国保都长期亏损，尤其劳保亏损最严重，劳保局精算未来50年需给付11.67兆元，扣除已提存责任准备8506亿，潜藏负债高达10.82兆元。为了不让劳保亏损缺口扩大，政府2020年开始拨补劳保基金，每年200亿到300亿元，明年更暴增为450亿元。若劳动基金继续亏损，政府势必要拨补更多金额，以防止亏损失控。

两岸主战场 经济是关键

近年政府一些错误的政策与选举承诺造成愈来愈严重的财务黑洞，必须编列政府预算来填补。明年度中央编列1500亿元台电增资预算，以填补亏损。台电亏损源于过去4年连续8次冻涨，亏损达2000亿元，只好增资以避免台电破产。其次，蔡英文“8年盖20万户社宅”承诺跳票，行政院为安抚年轻族群，选前仓促推出耗资300亿元的“扩大租金补贴专案”。

为填补政策黑洞，2023年度总预算岁出编列2兆7191亿元，较今年度骤增4680亿元，成长达20.8%。蔡政府执政6年来花费无度，岁收增加却仍大肆举债，至7月底，1年以上债务馀额达6兆3994亿元，若加上特别预算举债1兆2870亿元，举债额度只剩下9130亿元。若政府财务吃紧，万一大陆全面封锁台湾，又要如何调度资金采购军火，增加粮食与能源储备？

国安不只是国防、外交，经济更是关键因素，中共对台方略主调还是和统，武统是不得不的最后手段，可以预期习近平将穷尽一切手段以“不战而屈人之兵”方式实现统一。两岸的主战场不在军事而在政治，经济是关键中的关键。全球经济将很长时间处于逆风，全球化红利消失对台湾经济不利，民进党政府需改变挥霍无度作风，改采财政稳健政策。