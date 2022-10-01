蔡英文与屠龙者的对决

来源：台湾《中国时报》

作者：张景为

由台北市长候选人苏焕智、桃园市长候选人郑宝清、台南市长候选人许忠信发起的“台湾二次民主运动连线”，在九合一地方大选剩不到两个月时宣布成立，虽然并未受到多数媒体的足够重视，相关报道与后续注意力也可能不会太多，但却有四个值得关切的特色，势将引领社会人心的反思。

首先，这项改革运动的主要发起人均堪称是民进党“元老级”的党员，而且是民进党从创党打拚、风云转折到缔造第一次政党轮替以来，曾经担任过立委、县长或重要党职的要角；加盟相挺的还有如台湾民意基金会董事长游盈隆、作家林文义、政治评论家陈淞山等知名意见领袖，加上其他来自社会各界的人士、地方民代，最大的特点除了是“正绿”党员，绝大多数也是亲绿人士。

其二，这便与过去批判民进党、蔡政府的团体有着微妙区隔，过去不管骂得再凶，即使批得再有道理，毕竟因为是来自敌对政党的质疑挑战，不免会遗人“党同伐异”的争议；但完全来自正绿与亲绿自己人的检讨反思，则能使这样的批判更显珍贵与正当性。

其三，在此之前，包括施明德、吕秀莲、张俊宏等份量更重的党外领袖级前辈，虽然陆续都有对民进党与蔡政府的沉沦堕落，多次发出过示警之鸣，但基本上都属于个别行动，并未串连。现在苏焕智、郑宝清、游盈隆的联合行动，可谓是首次有计划、有组织的结合，未来是否会与前述重量级的党外前辈有更进一步的合作发挥，亦值得观察。

其四，如果认真详读二次民主运动的诉求，强调这是一次新党外运动、保护台湾民主的运动，便能注意到台湾民主发展与政党竞争已经到了“重质不重量”的分水岭，未来不应再沉溺于选战胜败、掌控政权的术与技，而应在“国家”发展的本质与社会融合进步的策略上做根本的提升。而这正是蔡英文领导下的民进党现在最缺乏、也最迷失的业障。

当然，台湾二次民主运动即使立意再良善、直指时弊的诉求再深刻，终究有其难以突破的盲点，那就是推动此项行动者大都是拥有丰富阅历的“老人”；如果没有年轻世代的共鸣、呼应与适时加入，在这个讲究新奇、强调速度与效果的网路时代，这就是一个必须面对的残酷现实。而且年底毕竟是地方大选，难有施展理念的冲击力，但如果能够有“成功不必在我”的胸襟，撒下反思的种子，还是有可能在2024总统与立委大选时开花结果。

蔡英文是民进党在任最长、权力最大，却也是对党的历史与精神最无知、破坏最大的党主席，她对民进党的功过，就像尼采的屠龙者寓言：“当你凝视深渊，深渊也凝视著你。”当龙被勇士杀死，证明勇士已经拥有甚至超过恶龙的力量，一旦勇士因为这个力量而堕落，那么他将成为另一条恶龙。蔡英文领导下的民进党正是如此。

（作者为资深媒体人）

