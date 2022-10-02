美联储并非铁板一块 在加息速度问题上已现分歧

来源：彭博社

作者：Craig Torres

面对火热的通胀与金融市场日益加大的压力，美联储官员正在开始就加息速度问题产生意见分歧。

鉴于联邦基金利率当前的目标区间为3%至3.25%，距离达到预测峰值只有几步之遥，官员们开始对登顶的紧迫性提出不同看法。

克利夫兰联储行长Loretta Mester等鹰派官员称，必须继续激进加息才能赢得对抗通胀的斗争，即使会导致经济衰退。但美联储副主席布雷纳德已经给出了略微软化的评估，同时继续强调收紧政策的必要性。

在上周政策会议以来美联储理事会领导层的首次公开演讲中，布雷纳德周五表示，“货币政策需要在一段时间内保持限制性，才能确信通胀正在回归目标水平。由于这些原因，我们致力于避免过早后退。”

但她对速度问题表达了一些谨慎，同时讨论了全球加息周期可能波及美国经济的多种方式。

她的旧金山同事Mary Daly也强调了行动太过和行动不足的代价。

在地区联储行长们原本坚定不移抗通胀的异口同声之中，她们的评论带来了一丝变数。

资产价格的下跌已经在暗示经济的潜在代价。标普500指数9月下跌9.3%，是2020年3月疫情开始蔓延以来最大月跌幅。

美国银行表示，信贷压力处于“临界水平”，越线将导致市场运行失常。这是美联储想要避免的事，因为市场崩盘难以控制，并可能加速经济下滑。

9月21日发布的预测显示了官员们之间的分歧。他们的预测显示，8位官员预计今年年底利率在4%至4.25%的区间，而9位官员的预测则高出25个基点。

LH Meyer驻华盛顿的经济学家Derek Tang说，其中一条分界线是对长期通胀预期的不同看法。对这些指标近来持稳而感到安心的人，表示委员会可以逐步达到利率峰值。

布雷纳德警告说，加息在整个经济中全面见效需要时间。这也从另一个方面说明现在开始需要一些耐心。

“不确定性目前很高，围绕本轮周期目标区间的合适目的地存在一系列估计，”她在纽约联储的一个金融稳定会议上表示。“精心推进、以数据为基础，将使我们了解经济活动和通胀正在如何针对累进紧缩进行调整。”

这与美联储的鹰派形成鲜明对比。事实上，Mester强烈反对转向更谨小慎微的政策——在过去的紧缩周期中，高度的不确定性使得美联储每次加息25个基点。

Mester说，在通胀过高、通胀预期的走向很难预测的时候，过冲比不足更好。

“文献中的一些结果表明，当决策者在数据或模型中面临更多不确定性时，他们在采取行动时应该更加谨慎，也就是说，他们的应对措施应该更依赖惯性，”她在9月26日的演讲中说。“后来的研究表明，情况并非如此。”

“决策者采取更激进的行动可能更好，因为采取激进和先发制人的行动可以防止最糟糕的情况真实发生，”她补充说。

围绕利率达峰速度的争论与逆转方向无关：没有一个官员认为达到峰值后要迅速放松政策。劳动力市场强劲，预测9月会新增就业25万；而最新的通胀数据令人沮丧。

美国商务部周五公布的数据显示，美联储青睐的通胀指标PCE价格指数8月份同比上涨6.2%，虽然低于7月的6.4%，但没有达到市场预期的放缓至6%。

最终决定节奏的可能只是市场是否保持有序。

“他们已经做出了更多而不是更少收紧货币政策的决定，这保证了他们会过度收紧。我们将如何看待它？你会在金融环境中看到，”MacroPolicy Perspectives的创始合伙人Julia Coronado说。