蔡英文尚在位 英系败象已露

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

年底九合一选举将至，但民进党派系布局眼光早已瞄准2024年之后的“后小英时代”，又以英系动作最为积极，除了确保在下一阶段持续保有影响力，更有避免权力更迭后被清算的“超前部署”；但近来政坛一连串发展，却都对英系很不利，蔡英文都尚未跛脚，党内当权派先败象已露。

英系建构的三大安全堡垒，除了要在地方选举中力求突破，并借由掌握媒体紧握话语权，根本上还是要持续冲击2024大位；不过三条战线目前都告急。

镜电视风暴再起，府院被质疑介入媒体审照个案，背后一直没直接浮出台面的关键人，也就是裴玮口中的“总统旨意”，正是英系掌门人洪耀福。但英系能否代表蔡英文意志，连党内都多有质疑。

据悉，蔡英文曾经不止一次在党内人士面前，要求英系要角不要再自称“英系”，于是才有了英系自称“挺英系”的说法；但这群人仍不断对党内外宣称，能代表蔡英文意志就是洪耀福。

过去英系在地制法等政策立场上，不完全与蔡英文同调，即被质疑是“打着英系在反英”，如今更是牵涉总统直接介入独立机关的大丑闻，录音事件被揭露后，是否拿着总统人马招牌到处招摇撞骗，相关情势已升高，除了党内高度关注，也势必影响蔡英文对这群禁卫军的看法。

英系的另一战线为拓展地方选举势力版图，其中又以台北市为核心利益，砸下重金不说，更强势主导选举走向，表面上选战团队跨派系组成，实为英系只手遮天。

绝对握权意味着绝对负责，陈时中团队核心干部心知肚明，选情近两个月来从没好过，几波宣传战失利英系自然难辞其咎。更有甚者，本来就已经“住院观察”的选情，近日被周玉蔻暴走言行一伤，直接住进“加护病房”。若台北市最终没能拿下，英系形同少了未来重要根据地，遑论再坐大。

英系未来布局最根本的问题，则是竞逐2024总统大位的赛场上，已大幅落后给在党内有敌对关系的赖清德阵营。台北市长选战，英系原来坚持肥水不落外人田，对有可能的胜选相当保护，深怕赖清德前来辅选稀释掉了战功；但随着选情转坏，这部分想法也产生了转变，赖甚至已安排出席陈时中竞选总部成立大会，背后反映出的政治讯息即为，英系已没无力阻挡赖清德在全台为2024铺路的辅选列车。

民进党向来有派系共治的文化，如今随着英系自去年以来一路扩大版图的攻势受阻，蔡英文执政最后两年的党内派系角力，将更白热化。