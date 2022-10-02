巴西大选暴力笼罩 卢拉冀首轮致胜回朝

来源：明报

南美洲最大经济体巴西今天（10月2日）举行大选，现任极右总统博索纳罗争取连任，民调显示他以颇大幅度落后左翼前总统卢拉，后者甚至有可能在首轮取得过半选票，近日呼吁反对派集中票源，助他毋须进入次轮投票即可胜出。然而，这届选举在暴力阴霾下进行，气氛异常紧张，尤其是有“热带特朗普”之称的博索纳罗屡次“妖魔化”对手卢拉以至巴西的选举机构，令人忧虑他打算仿效美国前总统特朗普，“输打赢要”拒绝承认败选，变相损害巴西民主制度，甚至上演类似美国国会山庄骚乱的困局。

巴西大选预计在当地时间下午5时结束投票，预料两小时后会有初步选举结果。选前民调显示，左翼劳工党总统候选人卢拉（Luiz Inacio "Lula" da Silva）明显领前自由党对手博索纳罗（Jair Bolsonaro）——Datafolha指他以50%对36%领前（排除白票和废票），IPEC更指他可获52%有效票，可望首轮直接当选。其他民调也指卢拉领先，但要进入10月30日的次轮投票。

卢拉吁反对派集中票源

工会领袖出身的卢拉早在2003年至2011年期间出任过8年总统，任内曾缔造国家经济奇迹，令过半贫穷人口脱贫，但曾任其幕僚长的继任人罗塞夫涉贪，2016年被弹劾下台，此后左派失却政权至今，促使他再次角逐总统之位。其参选主张包括维护社会边缘人士权益和扫贫等，他又警告这场大选是“民主对抗法西斯主义的危险关头”。卢拉上周五（9月30日）呼吁那些打算支持其余9名总统候选人的选民作策略性投票，尽量把选票投给他，助他在首轮投票直接当选，阻止博索纳罗连任“制造动荡”。

博索纳罗无证据下控电子投票涉舞弊

军人出身的博索纳罗标榜反贪，主打减税和国企私有化等，深得简称“圣经、子弹、牛肉”联盟的基督徒、安全部队、农企忠实拥戴。他声言“唯有上帝”能够将他撤职，声称其竞选只能有“坐牢、死亡或胜利”三个后果，呼吁支持者“奉献生命”捍卫自由，屡次暗示如败选或会挑战选举结果。他又频频在没有证据下，指控该国电子投票机制的舞弊情况猖獗。他同时招募“对抗选举官员”的军人，使人担忧博索纳罗必要时可能利用武装部队拥立，或引发美国国会山庄骚乱之类的暴力场面。

在这情况下，这届选举呈现社会两极，选民冲突增加。近月有数名卢拉支持者和至少一名博索罗纳支持者，因政治立场被谋杀。民调机构也成为攻击对象，Datafolha自9月7日起有42宗调查员受滋扰及暴力个案，称从未像今年般遇过这么多街头滋扰和攻击；Quaest研究中心总裁努内斯也指其研究员受滋扰，又称约八成受访选民觉得公开个人政治取态的危险甚于往日。

两极化下 选民怕公开取态

努内斯说：“我们今年所面对的两极化，有别于纯粹的政治两极化。今年我们见到的是情感两极化（affective polarization），不同的政治团体视彼此为敌人，不是对手。”美国有线新闻网络（CNN）记者在圣保罗闹市街头访问，民众亦对选举气氛表示不安，其中一人说：“太紧张了，近乎要开战似的。卢拉与博索纳罗就似两个足球队，互相气恼对方。”

但专家相信巴西发生政变的机会不大，推测博索纳罗要是不满选举结果，更可能是提出司法挑战或推迟决选投票。