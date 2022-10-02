逆向货币战 美国赢全球输

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国联储局上月再度暴力加息，且预告暴力加息陆续有来，导致美元汇价急升，其他国家货币暴跌，多国被逼大幅加息和入市干预汇价，市场爆发逆向货币战。过去全球汇市出现大震荡时，美国会牵头西方大国联手干预汇市，甚或制订大国协议，合力调控货币中期走势，避免全球出现金融和经济危机。环球现正爆发逆向货币战，各国货币暴跌，可能促成金融风暴、经济大衰退，但制造祸端的美国，却无意联系各国平息货币战，因美国可能是货币战的最大赢家。

美储局上月二十一日会议再加息四分三厘，已是四个月来第三次，且强烈暗示十一月会议还再加息四分三厘，十二月会议再加息半厘，如此暴力加息，令今年极度强势的美元汇价在短短一个多星期，再急升百分之四点六，导致全球主要货币都急挫，欧元创二十二年新低、日元创二十四年新低、英镑更创三十七年新低。

加息撑货币犹如饮鸩止渴

这次汇市动荡，外界称为逆向货币战，因与传统货币战不同。传统货币战是各国汇价竞相贬值，以图增加出口能力、抢走别国定单，间接将本国经济衰退和失业问题输出；这次的逆向货币战，起因是美国暴力加息推升美元，美元强势助减入口货价，压低美国通胀，且吸引外资流入，撑住美国股、楼、债市。

美国此举却令别国货币急贬，饱尝入口货价急升，凶猛通胀，且资金失血外流，造成股、楼、债市统统大跌，各国为遏通胀和阻资金流走，被逼跟美国斗加息，过去半个月已有超过十个国家加息，且加息幅度是半厘或以上，加息撑货币犹如饮鸩止渴，将增加经济重压、加大股楼跌幅。

个别国家更因应对失策，如日本央行仍坚持宽松货币政策，令市场狠沽日元，日元兑美元创下二十四年新低，逼近一九九八年引爆亚洲金融风暴时的水平，日央行被逼入市干预，抛售逾二百五十亿美元，但效果不彰；英国新任首相特拉斯推出四百五十亿英镑减税计划，外界一致劣评，国际货币基金组织更敦促她撤回方案，市场担心英国财赤和通胀失控，资金恐慌撤离股、汇、债市，英央行上周三被逼紧急入市救火，宣布未来两周半、每天买债五十亿英镑，挽救危机。

就算政策没出错的国家如韩国、印度、智利、加纳，亦入市干预本国货币跌势，中国人民银行亦放出风声，准备入市沽美元、挺人民币。强美元巨浪冲击下，各国正各师各法自救。

过去每当汇市出现巨大震荡，美国会联络欧、英、日、加、澳等西方央行，联手干预汇市，有时还会通知中国等，让它们一致行动。大国央行联手就算不能平息汇市波动，亦可重挫一批投机炒家，减轻汇市压力。西方有评论指出，美元汇价八十年代中过强，美国就召开五大工业国会议，促使各国签署《广场协议》，合力压低美元、推高日元、德国马克等货币。

鲍威尔耶伦恍似置身事外

这次逆向货币战全因美国暴力加息和超强美元所致，美储局主席鲍威尔和美国财长耶伦恍似置身事外，对此不置一词，若外界寄望美国牵头西方大国联手干预汇市，甚或签订新《广场协议》，那如缘木求鱼般不可得。美国反应冷淡，因可能是这场货币战中最大赢家，甚至是唯一赢家。

短期而言，强美元助美国压低通胀，又力吸海外资金，支撑美国经济和金融市场，在货币战中受损的是其他国家，它们要承受高通胀、饱受股汇债市三杀冲击，又要面对经济衰退重压；中长期而言，此消彼长下，美国经济率先复苏，领先其他国家的距离可拉大，在下一轮复苏中亦占据最佳位置吸引投资。

英国《金融时报》有评论指，全球愈来愈多国家不满美国暴力加息，以邻为壑地输出通胀，放任美元强势又引爆逆向货币战，然而却没有国家能阻止美国不顾别国生死的行为。美国暴力加息、美元超强，害了全球，却成就了美国在全球经济中愈来愈强大的位置。