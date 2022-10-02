从英国脱欧后的经济情境得到的启示

来源：台湾《工商时报》

工商社论

近年来英国经济成长低迷，且通膨率飙升至10%以上，有发生停滞膨胀的疑虑。甚至有媒体指出，在这次俄乌战争危机中，英国恐怕会倒退回新兴工业国家，英国经济究竟出了什么问题，以至于陷入如此的困境呢？

英国在脱欧之前，是欧洲经济表现前段班的优等生，经济成长率高、通膨率低，民众生活也过得惬意，但若干政治人物不想屈居德国、法国之后，排名欧盟老三，在追求国家主权的号召之下，鼓励民众脱欧。在顺利脱欧之后，却不幸旋即面临俄乌战事带来的能源、通膨危机，以至于英国经济陷入危机。1980年代中后期，英国经济在欧洲充其量只是中等生，但在撒切尔夫人的节制工会，要求工会不得超过生产力的加薪，强力主导公营事业民营化，以及后来的加入欧盟。在内部结构转型、外部有欧盟规模经济利益的庇荫下，英国一跃成为欧洲经济强权，也造就了2000年代以来的经济好光景。

但在脱欧后缺乏外籍移工，英国民众被剥夺在欧盟自由移动的就业权利，又因免关税取消的出口劣势，以及服务业准入仍有不少争议下，对其经济成长的制约逐步显现；加上俄乌战争陷入长期化，助长了粮价、油价的高涨，以及COVID-19断链的冲击下，也影响英国的劳动力、物流调度，致英国目前通膨接近10%，今年经济成长率可能下修至低于1%。虽然这不完全是脱欧的后遗症，但在加乘效果之下，也使英国经济目前陷入低成长、高通膨的困境。根据英国的民调显现，至少有六成的人后悔脱欧。同时也有八成的人认为，脱欧的好处低于原先的预期。

台湾经济沉潜了十多年，但就在过去短短两、三年间，台湾经济表现耀眼、台币大幅升值，经济成长居于亚洲前段班，股市涨幅也相当惊人。人均所得更在三年内成长了近7,000美元，也逐步赶上韩国。但这一切好不容易结下的果实，却可能在两岸危机再现、中共谋台日亟之下而毁之于一旦，尤其是美国佩洛西议长来台，台湾可能得付出庞大的代价。目前中国大陆的军事演习、军机跨越海峡中线、产品可能遭受抵制等，似乎以切香肠的方式困扰台湾。如果没有从长计议、有效评估，对企业的冲击、民众信心的打击将是不言可喻。

此次中国大陆军事演习更胜于1995～1996年的第三次台海危机。因为第三次台海危机，台湾出口大陆的比重只有25%左右，而且产品分散在塑胶、机械、资讯电子产品。同时，李登辉情报工作做得好，资讯对称下，冲击相对有限。但这次台海危机，台湾出口到香港、澳门及大陆占了台湾总出口的40%以上。电子资讯与半导体占台湾出口更高达55%，对大陆的依赖程度更高。尤有甚者，目前两岸之间几乎没有沟通管道，互信基础薄弱，擦枪走火的几率也随之大为增加。

虽然目前只有农渔产品、茶、加工产品（如烘焙、伴手礼等，以及更改MIT标签）被限制进口，它们所带来的成本，初步判断在10亿美元上下，但影响厂商超过2000家，背后的员工更不在少数。如果军事演习无期限、成为新常态，这么一来，影响的就不只是厂商，还包括股市、外资、台湾本地的投资、观光与整体经济的表现，尤其是台湾的半导体产业。

不少人认为，台湾对大陆出口85%左右都是中间零组件、原材料，这些都在大陆加工再转出口至欧美。因此，台湾对大陆依赖，大陆也对台湾依赖，比较不容易受到大陆的抵制，影响的只有15%直接输入大陆的消费品。不过，我们必须体认到，中国大陆可以不考虑成本效益，如果对这85%的进口品课征关税，或限额进口、延缓报关，势将严重冲击台湾的出口与贸易顺差。

因此，痛定思痛，政府必须针对不同的情况（如取消ECFA、课征高关税、封锁台湾、武力犯台等），评估可能的冲击，并加上地缘政治的思考，如美国芯片及科学法案（CHIPS and Science ACT）、Chip 4联盟等对台湾半导体产业及整体经济的冲击；并研拟可能的对策，包括中国大陆之外的替代生产基地、市场、半导体大陆市场撤守的影响，以及封锁时台币贬值、资金外流、房市、股汇市等暴跌有相关的配套，才能因应突发的局势。

我们诚挚的希望政府可以筹组跨部会的应变小组，审慎地面对环境的变化，预先准备好多套剧本，谋定而后动，并精准估计成本、杠杆资源，为台湾争取最佳的政经利益。