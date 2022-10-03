中国信贷水龙头越关越小 饥渴的非洲市场岌岌可危

来源：彭博社

过去很多年，一直有一个金主让非洲的发展中国家可以获得廉价贷款，利率要低于他们在金融市场可以拿到的水平。但现在，这个金主正在离他们而去。

在自身陷入增长困境的情况下，作为非洲最大的双边债权人，中国正在削减对该地区的贷款。再加上全球利率上升和流动性萎缩，导致加纳和赞比亚等风险最高的非洲借款人的债券重挫，南非兰特等非洲货币的汇率也接近疫情期低点。

中国与非洲之间的债务动态有可能迫使非洲国家不得不求助于国际货币基金组织(IMF)和世界银行。IMF的经济计划通常会限制商业借款，并要求中方与西方坐下来谈判债务重组。

“我们对中国的担忧是，我们希望看到这些贷款的透明度和责任性提高，”安本资产管理驻伦敦的投资组合经理Kevin Daly表示。该公司超配赞比亚、安哥拉和尼日利亚债券。“他们必须更愿意加入其他债权人的行列，提供更全面的债务减免。”

前沿市场发行的高收益率债券是全球表现最差的债券之一，许多债券在俄乌战争颠覆通胀和增长轨迹之前就已经陷入困境。摩根大通分析师Milo Gunasinghe和Amy Ho称，失去市场、货币贬值以及能源和食品成本上升，也正在加剧社会和政治紧张局势。

在美联储9月加息并表示将尽一切努力控制通胀之后，非洲美元债券的收益率已经达到全球金融危机期间的水平。

撒哈拉以南非洲国债的平均收益率过去一周涨幅超过100个基点，达到14.3%左右。相比之下，整个新兴市场平均水平只升高了50个基点，至8%。随着中国退出，走向国际债券市场可能是获得融资的唯一选择——但对某些国家来说，成本非常昂贵。

“美元走强、大宗商品价格高企、美国利率上升、量化紧缩，都使得前沿市场到期债务展期或为预算赤字融资的难度大大增加，”法国兴业银行驻伦敦的新兴市场策略师Gergely Urmossy说。“解决他们的硬通货需求，例如填补经常项目赤字，是另一个重大挑战。”

根据波士顿大学全球发展政策中心的数据，从2000年到2020年，接受中国贷款最多的前10大非洲国家分别是：安哥拉，埃塞俄比亚，赞比亚，肯尼亚，埃及，尼日利亚，喀麦隆，南非，刚果和加纳。

其中，摩根大通认为埃塞俄比亚存在较高的还款风险，有可能在2023年底前耗尽外汇储备。赞比亚（已经对欧洲债券违约）和加纳已经向IMF寻求帮助，可能要涉及债务重组；埃及正在寻求新的贷款。

