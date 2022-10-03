中国电动车品牌或在欧洲遭遇“减速带”

来源：华尔街日报

作者：Stephen Wilmot

一批中国汽车品牌即将登陆欧洲，这是西方对中国先进技术需求面临的首轮重大考验之一。要获得消费者和政界人士的认可可能尚需时日。

周三（9月28日），中国明星电动车生产商比亚迪公布了计划于今年秋天在欧洲全面推出的产品的关键细节，特别是定价。该公司新款紧凑型SUV Atto 3起价为3.8万欧元（约合3.6万美元），不包括任何国家的补贴。这将使其成为一个基准电动车类别中价格最实惠的产品之一，该类别还包括大众汽车的ID4和特斯拉的Model Y。

比亚迪还将在欧洲市场推出一款豪华轿车和一款全尺寸SUV，两者的起价都高得多，为7.2万欧元。比亚迪将在欧洲推出的这三款产品都是纯电动车。纯电动车长期以来都被视为有望使中国汽车业打入西方市场的颠覆性新技术。

中国汽车品牌在欧洲市场已有一席之地，但销量不大、名声不显。极星和名爵目前是欧洲市场上销量最高的中国产纯电动车。两者原来都是欧洲品牌，如今分别由浙江吉利控股集团和上汽集团所有。比亚迪和豪华品牌蔚来集团等其他品牌已把挪威这个规模不大但高度重视纯电动车的市场作为试验场。蔚来集团去年进入挪威市场，目前正准备在德国、丹麦、瑞典和荷兰推出产品。该公司将在明年的第二波市场拓展中进入英国等一些国家。

这种扩张战略意味着，更多欧洲消费者和政府将看到的不仅是中国公司在中国制造的汽车，还有浓厚的中国元素。在周三的发布会上，比亚迪大力宣传了“龙颜”和“中国结”LED灯等设计特点。

Schmidt Automotive Research创始人Matthias Schmidt认为，在梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪的核心市场，中国豪华车型的机会不大。他指出，这些车型中大多数在挪威卖得不太好，而且前几代亚洲高端品牌在欧洲也举步维艰，如日产的英菲尼迪、现代的捷尼赛思，甚至丰田的雷克萨斯。

他说：“你不能唱衰这些品牌，因为人们对特斯拉也曾这么说过，这些品牌做得很好，但对它们而言这将是一个挑战。”

大众市场或许会有所不同。比亚迪以其垂直整合而闻名——该公司长期以来一直自主生产电池——鉴于目前的供应短缺，这将是一个巨大优势。其他公司也将受益于中国发达的电池供应链。这似乎是一个推出车型的好时机：在接下来的几年里，只要推出有吸引力、价格合理的纯电动车，可能就足以克服人们对一个陌生品牌的怀疑。

另一方面，中国出口的汽车将因面临关税而处于劣势：中国出口到欧盟的汽车面临10%的进口关税，这将在欧盟市场的价值端产生完全不同的影响。此外，如果大量中国品牌汽车出现在欧洲的道路上，也会强化对增设贸易壁垒的政治支持。例如，拟议中的碳边境调整机制可以让汽车进口税与欧盟内部的碳排放税保持一致。不同于挪威，欧洲大国有庞大的汽车工业需要保护。

中国汽车品牌可能会在欧洲开设制造工厂，以此应对保护主义行动，就像它们的日本和韩国竞争对手所做的那样。蔚来集团联合创始人秦力洪表示，本土化生产“只是时间问题”。但首先，中国（品牌）需要建立自己的市场。

对于中国汽车制造商而言，美国是一个充满敌意的市场：美国总统拜登的《降低通胀法》(Inflation Reduction Act)可能会将几乎所有含有中国零部件的汽车品牌都排除在美国电动汽车税收抵免政策范围之外。这就让欧洲市场对中国的纯电动车品牌更具有吸引力，但欧洲却不是这种感觉。秦力洪强调，蔚来集团抱有很大的耐心并做长远规划。该公司及其同行很可能需要这种耐心和思维。