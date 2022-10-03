人民自救 台湾需要新党外运动

来源：中国时报社论

德国学者莱纳‧毛斯费德在《羔羊为何沉默》一书中曾写道：“民主制度沦为周期性的选举，选民只能在被推选出的不同‘社会精英’中选择。真实的民主沦为民主的幻觉、公共辩论沦为风向操作、坚持中心思想的成年人沦为新自由主义对政治冷感的消费者。如此一来，所谓的民主与自由只是当权者用来包装虚伪承诺的借口与空话，进而操控民众的认知。”

以此检视台湾，问题非常明晰：我们有定期的选举，投票决定候选人，为什么执政者可以横行独裁，罔顾民意？我们有公共辩论，为什么每一次都沦为网军带风向的欺压？我们有开放的言论自由，为什么只要有异议的声音出现，就会有政府豢养的网军出来围剿？我们有批判施政的公共空间，为什么一旦有批评，这个政府就会斗争说你是“中共同路人”？我们讲学术独立、大学自主，为什么台大校长选举沦为竞相政治表态抗中保台的秀场，学人变成庸俗的小政客？

台湾政治还保有民主的理想吗？许多人内心感到困惑，甚至恐惧。因为，在抗中保台的意识形态操弄下，只有两种选择：不是反共抗中，就是中共同路人。这种二分法，让台湾再无公共讨论的空间，而只有选立场、靠边站的份。这种二分法，与戒严时代要“反共抗俄”，不然就是“匪谍”，不许民间有异议的思想空间有什么两样？

最大的危险是：作为国家主体的“公民”这个角色消失了。公民所代表的独立思考，对公共事务表达关怀，对公共政策参与讨论的权力也消失了。整个民主国家所借以成立的最重要基础——公民，被民进党操弄成顺民。顺民的概念，是一种“顺我者昌，逆我者亡”的极端对立，你死我活的斗争。民进党用这样的概念，操盘选举，操作媒体，操弄风向。

更可怕的是对媒体的控制，是完全反民主、反自由法治原则在进行的。对独立评论的媒体如中天新闻台，民进党可以说关就关，操控那些没有良知的所谓学者成为关媒体的工具人，更操弄应该是独立机关的国家通讯传播委员会（NCC）成为专门吞噬言论自由的怪物，专门为政党所控制的财团服务。

从政府机构开始，上自总统府，下到行政院、立法院、监察院、司法院、各部会，再到作为第四权，应具有独立地位的新闻媒体，哪一个不是为政治服务的儡傀？在这种情势下，台湾的民主沦落到什么地步了？

举一个例子就知道沉沦有多严重。一个台北市长候选人蒋万安的家世，从曾祖父、祖父不断被鞭尸，甚至他父亲30年前的绯闻，都被拿出来当新闻炒作。那些政府操弄的媒体把候选人和被谣言所害的人，打得体无完肤，毫无尊严。张淑娟的几句话表白得最清楚：“几天几夜的攻击我，你们拥有媒体话语权，你们拥有麦克风，攻击一个毫无麦克风的人，我百口莫辩，几乎想要去寻死…”

在这种情势下，人民该怎么办？当执政者已异化成新独裁者，变成权力垄断的妖魔，人民如何展开自救？这就是以前党外时代的参与者宁愿站出来，重新喊出“新党外运动”的根本原因。1970年代所发展起来的“党外运动”，延续胡适、雷震《自由中国》的精神，追求自由民主的理想，逐步壮大，而终于有了现在的民进党。

然而几经政权轮替、世代替换之后，现在的民进党已非早期坚持自由主义精神的开放型政党，反而堕落为少数人把持的封闭型独裁政权。这一次地方选举，民进党主席蔡英文没收了党内初选机制，候选人提名一律由她说了算，这就是变相的威权政党。而抗中保台意识形态二分法的运作，更完全照抄戒严时代的手法。这样的民进党，还能称之为民主政党吗？

民主沦丧的台湾，正需要一场“新党外运动”，以挽回民主的精神，找回公民参与的权力。这一次选举，是一个关键的时刻。选民要睁大眼睛，善于判断，好好做出智慧的抉择。保住民主，才能保护台湾。