以美元计算的日本GDP倒退回30年前

来源：日经中文网

以美元计算的日本正在萎缩。如果按1美元兑140日元计算，预计2022年的日本名义国内生产总值（GDP）时隔约30年低于4万亿美元（约560万亿日元），基本与第4位的德国持平。以美元计价的日经平均指数今年下跌2成。工资也退回30年前，令日本的购买力和人才吸引力下降。以附加值高的产业为基础，转向工资上涨、货币走强的经济结构成为日本当务之急。

经济合作与发展组织（OECD）预测称，日本今年的名义GDP为553万亿日元。如果按1美元兑140日元换算为美元，则为3.9万亿美元，自1992年以来，时隔29年低于4万亿美元。现阶段的期中平均汇率为127日元左右，但如果日元继续贬值或低位徘徊，今年和明年有可能跌破4万亿美元。

按美元来看的日本经济规模已回到泡沫经济崩溃之后。全球GDP在此期间增至4倍，而此前超过15％的日本份额萎缩至近4％。日本2012年曾超过逾6万亿美元，比德国高出8成，但目前趋于持平。

经济增长和景气度与按日元计算的GDP联动。即使今年的美元计价GDP与2021年相比减少2成，也并非属于特别不好。不过，以美元计价的国际比较成为以长远眼光来看的“国力”的指标。

日本一桥大学的名誉教授野口悠纪雄指出，“货币贬值将令‘国力’下降。将难以从海外吸引人才，阻碍经济增长”。

如果按1美元兑140日元计算，年平均工资为3万美元，倒退回1990年前后。对外籍劳动者来说，在日本工作的吸引力正在下降。从今年兑美元贬值幅度来看，日元高于韩国韩元，美元计价的平均工资与韩国基本持平。而在2011年曾存在2倍的差异。如果按考虑物价差的购买力平价计算已逆转。

此外，动摇世界经济的能源涨价也对货币贬值的国家造成沉重打击。作为原油期货的代表性指标，美元计价的WTI（西德克萨斯中质原油）比去年底上涨13％。日元计价的东京商品交易所的原油期货（交易最活跃的结算月）上涨33％，涨幅更大。

过去日元贬值局面的特征是外国人押注企业收益增长，买入日本股票，但现在这一趋势也不见踪影。

外国人2022年1至8月净卖出2.7万亿日元日本股票。与日本银行启动大规模货币宽松、出现日元快速贬值的2013年1至8月净买入逾9.1万亿日元相比，情况完全改变。法国Comgest资产管理公司的Richard Kaye表示，“无法将采购成本增加转嫁到价格上，出现企业利润下降的案例”，警惕负面影响。

按外国人用于评估投资成绩的美元计价来看，日经平均指数今年下跌23％，从全年跌幅来看创出爆发金融危机的2008年（42％）以来新低，从海外投资者来看，日本资产的价值正在锐减。

日元贬值将提高日本出口竞争力，同时还成为海外直接投资和游客的诱因。在刺激经济方面也有积极影响。不过，日本在1990年代以后的追求日元贬值的政策之下，IT（信息化技术）投资不足等导致产业竞争力下降。法国巴黎银行证券的首席经济学家河野龙太郎表示：“如果不维持日元贬值就难以生存的企业增加，整体的生产效率将下降，招致工资低迷”。如果过度依赖日元贬值和货币宽松的支撑，在改革方面态度消极，国力的下降也难以停止。