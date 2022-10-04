中国股市接近触底 但回升之路仍不明朗

来源：道琼斯通讯社

作者：Yifan Wang

经历几个月的大幅波动后，中国股市已回落到今年早些时候触及的年内低位。分析人士表示，市场全面反弹的路径仍不明朗，但那些受益于政府刺激措施或业绩稳健的股票可能提供机会。

基准上证综指和沪深300指数第三季度分别下跌11%和15%，均处于约五个月以来的最低水平。香港恒生指数同期下挫21%。

由于第二季度中国国内生产总值(GDP)仅增长0.4%，房地产危机持续，且政府刺激措施弱于预期，近月来投资者对中国市场的看法有所恶化。美联储日益紧缩的立场进一步抑制了全球对中国股票等高风险、高增长资产的兴趣。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner表示，中国股市目前的估值已接近之前的低位，见底可能就在未来几周，而非几个月。

Garner称，中国乃至全球经济能否走向好转还有待观察。他表示，复苏之路将是怎样的还不清楚，不确定经济将大幅改善还是缓慢回暖。

济容投资(Esoterica Capital)首席执行官刘沁东表示，鉴于目前不确定性的程度，可能需要做好中国股市或将在底部停留一段时间的准备。

尽管如此，在全球多数股市都面临大幅加息和可能出现全球衰退的环境下，中国股市或能提供一些机会。

高盛(Goldman Sachs)宏观研究首席中国股票策略师刘劲津(Kinger Lau)表示，第四季度，中国在增长、通胀和政策这三个宏观周期中看起来处于有利地位，至少与美国或欧元区相比是这样。刘劲津指出，中国经济增长料在未来几个月改善，通胀相对稳定，而且货币政策宽松，还称高盛尤其偏爱A股，因其相对来说与全球经济隔离。

刘劲津表示，高盛还看好中国的汽车行业，认为该行业是政策支持的主要受益者。汽车行业是中国GDP的第二大贡献者，市场渗透率相对较低。他称，这使该行业成为早期刺激措施的一个合适对象。

刘劲津称，市况艰难的情况下，让投资组合与政策方向保持一致非常重要。

业绩稳健和高派息的公用事业类股也可能被证明是不错的选择。

香港大正资本(Chartwell Capital)首席投资官陈惠仁(Ronald Chan)表示，公用事业行业通常享有可持续的收益、针对客户的高议价能力，且对研发投资的需求很小。香港大正资本持有粤海投资有限公司(简称粤海投资)以及澳门的中信国际电讯集团有限公司(简称中信国际电讯)的股票。粤海投资拥有在香港的供水和污水处理等业务。

陈惠仁说，他将从这些唾手可得的目标中着手。

分析人士表示，可再生能源板块可能也蕴藏着投资机会。

“短期内，我可能会青睐能源基础设施和绿色电力公司，”Saxo Markets驻香港的市场策略师Redmond Wong说。“对于第四季度，我们想采取守势。因此，我们将继续关注那些政府将投资的行业。”

从长远来看，该板块可能也会表现出色。百达财富管理(Pictet Wealth Management)首席投资官办公室和宏观研究主管Alexandre Tavazzi称，考虑到中国政府的政策方向和战略重点，在未来五至十年，包括绿色能源、机器人和高端芯片在内的行业可能成为大的增长点，这些是我们真正想要关注的领域。