俄罗斯吞并乌东领土背后 中国的底线和态度

来源：英国广播公司（BBC）中文网

俄罗斯上周宣布吞并乌克兰境内四个占领区，引发国际谴责，但中国的回应却非常模糊，并未批评俄罗斯，只称“始终主张各国的主权、领土完整都应该得到尊重”。

国际关系学者对BBC表示，中国政府在俄乌战争这个棘手问题上试图两面讨好，鉴于当前中俄关系，中国不会站出来公开反对公投。但这也并不代表中国支持或承认这次公投。

在举行所谓公投后，俄罗斯上周宣布吞并乌克兰卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热四个地区，在国际上受到广泛谴责。

联合国秘书长古特雷斯称，俄罗斯的这种吞并决定是“非法的，应受到谴责”。

美国和阿尔巴尼亚随后起草并向联合国安理会递交一项决议草案。草案指，俄罗斯将乌克兰的四个地区视为自己的主权领土，其在这四个地区举行所谓的公投是非法的，企图修改国际公认的乌克兰边境。

决议呼吁所有国家、国际组织和机构不要承认俄罗斯的吞并声明，并呼吁俄罗斯“立即、完全、无条件地撤出”在乌克兰领土上的“所有军事力量”。

因为俄罗斯的否决，草案并未通过。值得注意的是，中国与巴西、印度等国一同投了弃权票。

路透社引用中国驻联合国大使张军表示，应维护各国主权和领土完整，各国的合理安全关切也应得到认真对待。

对于此次吞并和所谓公投，中国一直没有明确谴责和批评。

9月28日，中国外交部新闻发布会上，有记者提问，“为什么中国没有更明确地谴责俄罗斯？这会不会给其他地方的分裂分子提供一个错误信号，特别是在台湾地区？”

中国外交部发言人汪文斌回应称：“我们始终主张各国的主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。作为负责任的大国，中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利。”

美国巴克内尔大学国际关系教授朱志群对BBC中文表示，中国外交部的回应表明中国不会支持俄罗斯主导的在乌克兰四地举行的公投，也不会承认公投结果。

他认为，中国的回应是重申其一贯立场。

“中国肯定是反对公投的， 但是鉴于当前中俄关系的重要性，中国不会公开反对，以给俄罗斯和普京面子。但中国是有底线的，并不会完全站在俄罗斯一边，特别是入侵乌克兰及通过公投吞并部分乌克兰领土。”他认为。

9月，中共中央政治局常委栗战书在访问俄罗斯时表示：“美国和北约直接逼到俄罗斯的家门口，涉及到俄罗斯的国家安全和人民的生命安全。那么在这种情况下，俄罗斯采取应当采取的一些措施，中方是表示理解，而且从不同的方面给予策应。”

栗战书并未详细阐述中方如何“策应”，但这次表态受到外界普遍关注，被视为北京迄今为止对莫斯科作出的最有力的支持表态。

“中国政府在俄乌战争这个棘手问题上试图两面讨好，因而态度显得模棱两可，只表达原则立场，但不在具体问题上表态。中国试图一碗水端平，也确实在促谈，但在外界看来，中国还是基本上站在了俄罗斯一边。”朱志群指出。

另外，乌克兰问题也时常被拿来与台湾问题比较。俄罗斯入侵乌克兰后，“今日乌克兰，明日台湾”持续成为网络上热议的话题。

汪文斌称，台湾问题完全是中国的内政，同乌克兰问题有着本质的区别，两者没有任何可比性，任何借乌克兰问题影射、关联台湾问题的企图都是别有用心的政治操弄。

朱志群则认为，台湾问题跟乌克兰问题从历史和现状来看确实不同，不能混为一谈。公投不是解决两岸问题的途径。

他表示，如果要公投，若两岸同时参与，台湾方面肯定不会同意。 但如果台湾自己搞公投，那就是试图单方面改变两岸现状，美国也会反对。