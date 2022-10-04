为何基辛格要说“俄罗斯已经输了战争”？

来源：香港01

作者：刘燕婷

9月30日，美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）接受了智库外国关系委员会（Council on Foreign Relations）的线上访问，并称“俄罗斯已在某种程度上输掉了乌克兰战争”（Russia has, in a way, already lost the war）。

回顾此前，基辛格曾于7月2日接受《旁观者》（Spectator）专访，并预测乌克兰危机可能会以三种方式结束。

第一，俄罗斯巩固了在乌克兰的近20%占领地，控制大部份顿巴斯及其主要工业和农业地区，以及黑海附近的一片土地。“若俄军能维持长久存在，这将是俄罗斯的胜利，尽管俄军在行动之初遭遇各种挫折。”

第二，北约与乌克兰试图将俄罗斯逐出战前获得的领土，包括克里米亚（Crimea）。基辛格认为，这一举措可能会导致冲突进一步升级，如若冲突持续下去，可能会衍伸出对俄罗斯本身开战（a war with Russia itself）的问题。

第三，是俄乌战场重回2月24日前的局势，意味着俄军的“特别军事行动”或成一场空。如此一来，乌克兰将按照2014年以后的战线进行重建，乌军也将重新开始武装，并与北约保持紧密联系，即便乌克兰没有加入北约。而俄乌之间尚未解决的问题也将留待谈判解决，局势会大概率冻结一段时间。

而就9月30日的发展来看，俄罗斯已通过战火下的公投，让顿涅茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Luhansk）、扎波罗热（Zaporizhzhia）和赫尔松（Kherson）四地正式入俄，并也实质占领乌克兰的工业重镇、部分黑土区与重要电站，同时控制了亚速海。

此一发展，相对接近基辛格于7月所说的“第一种结局”，即俄罗斯“获胜”；然眼下基辛格却称“俄罗斯已经输掉战争”，不禁令人猜想：其是否有意推翻自己的7月预测？

基辛格究竟说了什么

而要回答此一问题，还须回顾访问的内容整体。细究基辛格7月2日与9月30日的两则专访，其实可以观察到，与其说两者在内容上相互矛盾，不如说是同一连贯主轴下的相互补充。

首先，基辛格始终警惕战争的持久化，以及欧俄关系的无底线恶化。

在7月2日的专访中，基辛格除了预测战争可能的三大结果外，也提醒乌克兰的“盟国们”，该对战争“快刀斩乱麻”。“我不会对谈判的结果做出判断，但若盟国帮助乌克兰驱逐俄军，使后者退出战后征服的领土，就必须面对战争该被延长多久的问题。”

在9月30日的访问中，基辛格也指出，眼下问题是欧俄关系将如何发展。其表示，西方与俄罗斯之间必须对话，“一些对话，也许是非正式的，也许是探索性的，这是非常重要的”，基辛格亦补充，在“核氛围”中，对话远比“战场上分高下”要好得多。

基辛格同时呼吁，对抗俄军侵略不能上升为颠覆普京（Vladimir Putin）政权。“我们是否喜欢普京不重要，但我们绝不能将外交行动与站在面前的人相挂勾。俄罗斯输了，但我们必须避免核升级”。据基辛格分析，乌克兰“四地入俄”会增加莫斯科使用核武器的风险。“我们有责任构想一种对话，既能保护我们的安全，又能让我们回归共存精神，而推翻对方领导人绝不能作为先决条件出现。”

至于在基辛格的判断体系内，眼下俄罗斯究竟是输是赢，与战场的实际发展相关。

基辛格7月2日所说的“俄罗斯胜利”，乃是意指战争的第一种结局，即俄罗斯据有了乌克兰约20%的领土，包括大部分顿巴斯地区、重要工农地带与黑海沿岸，看上去确实与眼下的战场态势大略相符。但基辛格的“胜利”有一重要前提，即“俄军能维持长久存在”，而非仅是举办公投、签署法令让“四地入俄”。平心而论，近期俄军自哈尔科夫（Kharkiv）、利曼（Lyman）等地持续撤出，俄乌战线仍在变化，严格来说，确实尚难满足基辛格所谓“胜利”的前提假设。

至于何以判断俄罗斯已经“输了这场战争”，基辛格的理由是，俄乌战争的发展足以证明，俄罗斯已经丧失“对欧洲进行常规攻击的威胁能力”。换言之，在基辛格看来，俄军连在乌克兰都无法速战速决，更遑论要对欧洲“大举进犯”，而这一事实原本无人知晓，却通过此次俄乌战争暴露无遗。故即便战场仍在博弈，俄罗斯也已丧失了一定程度的对欧吓阻力。

当然，眼下俄乌双方持续鏖战，冲突究竟会走向何种版本的结局，尚需时间检验与观察。

然而，要了解基辛格对俄乌战争的全盘视野，及其背后反映的战略与价值体系，俄罗斯的输赢判断仅是一个侧面，其对战后秩序的构想才是重点。

回顾基辛格近期几次受访与演说，其于5月23日在瑞士达沃斯论坛的发言应是关键。彼时基辛格表示，俄乌和平谈判需在接下来两个月内重启，以免导致难以克服的动荡和紧张局势。基辛格强调，谈判结果将决定欧洲与俄罗斯和乌克兰的新关系。“理想情况下，（俄乌）分界线应该恢复原状。若是推动战争超过这条分界点，就不是关于乌克兰的自由，而是对俄罗斯本身开打新战争。”

虽说基辛格并未明说所谓“恢复原状”，究竟是俄乌边界回到2022年战争爆发前的模糊状态，或是2014年克里米亚危机、乌东武装独立前的泾渭分明，但因其同时呼吁，“我希望乌克兰人的智慧与他们表现出的英雄主义相匹配”、“乌克兰的正确角色是成为一箇中立的缓冲国，而不是欧洲冲突的前沿”，故有不少西方媒体解读出了“劝降”意味，为基辛格引来不少抨击。

在此之后，基辛格围绕俄乌战争的诸多访问与演说，其实皆是对达沃斯论坛发言的确认与延续。

例如7月2日的专访中，基辛格被问及“您所预测的三个结果似乎都没能真正惩罚普京的侵略”时，其回复道“恰恰相反”，并指若最后战争以“在达沃斯所描绘的那样”告终，即俄军退回2月24日“特别军事行动”以前的战线，对乌克兰的盟国来说将是重大收获：第一，芬兰和瑞典的加入强化了北约，并为保卫波罗的海国家创造了战略空间；第二，乌克兰将拥有与北约或其成员国相联系、全欧最大规模的常规地面部队；第三，俄军的撤退证明了，北约可以常规行动来化解二战以降的最大恐惧；第四，俄罗斯将面对“与欧洲作为一个整体共存”的需要。

综上所述，基辛格乃是站在了“美国国家利益”视角，来看待这场震撼全球的冲突。

在价值观上，基辛格仍要维护以美国为首的“自由主义”价值体系，故其不赞成俄罗斯以入侵方式解决乌克兰问题，并称赞乌克兰的抵抗“表现出了英雄主义”；但在现实政治操作上，基辛格始终坚持“中美俄三角”的战略框架，认为眼下美国虽不易离间中俄，却也应避免过度压迫俄罗斯，更要避免在台海与乌克兰两侧同时施压，因为这样只会拉升中俄之间的战略协作程度，迫使两国在欧亚大陆上更加靠近，长远来看将对已然松动的单极秩序摧枯拉朽。

故面对俄乌战争议题，基辛格屡屡强调“平衡”的重要：削弱与压迫俄罗斯可行，但颠覆其政权万万不可；乌克兰实质北约化可行，但要正式加入北约绝对不能；将俄军逐回“特别军事行动”前的位置可行，但要连克里米亚都夺回，便注定会后患无穷。

而从某种程度上来说，基辛格之所以将俄罗斯巩固俄占区定义为“俄罗斯胜利”，也是因为其先预设了一个相对复杂的“皆大欢喜”理想结局，即俄军撤出2月24日后的占领区，战略威望严重扫地，但仍可保有克里米亚等2014年后的实控地；乌克兰则实质北约化，但不正式成为会员；北约则获取芬兰与瑞典两成员国，实质再扩；美国与欧洲虽然与俄罗斯严重交恶，但至少保留了对话的空间。

对基辛格来说，“皆大欢喜”是其当下认知内，最符合美国国家利益的结局，“俄罗斯胜利”则反是其相对不乐见的发展；正如所谓“俄罗斯已经输了战争”，既是基辛格的战情评判，也有劝北约与西方“见好就收”的意味在其中。

有部分舆论认为，基辛格面对中俄时常“不够强硬”，甚至带点“亲俄派”、“亲中派”底色；但实际上，基辛格的战略主张虽有些“活在过去”、溢满了陈年的冷战味，却不是毫无道理，且距离所谓“亲俄派”、“亲中派”也十分遥远。归根结柢，基辛格终究是在为美国的理想战略安排发声，种种看似“亲俄”与“亲中”的角色扮演，也终归是在替美国的国家利益服务，只是从结果来看，不论是在俄乌战场或台海，当今美国政府似乎都没能听取前国务卿的忠告。