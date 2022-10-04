台湾当美国小三 不必妄想被扶正

来源：中评社

作者：杨腾凯

针对当前台海局势，台湾是否处于风险中却不自知？台湾政治大学国际事务学院兼任教授严震生向中评社表示，台湾政府怕把人民吓到，所以反应出奇冷淡，但这反而会让国际觉得，台湾人根本不把自己的安全当一回事，甚至可能引发对岸决定采用更激进的手段，最后就真的打仗了。

严震生进一步分析，现在乌克兰都撑过来了，美国人会认为台湾也可以撑过来，而且台湾还有海峡保障，最后问题还是台湾要自己面对。严震生说，台湾不要做小三做久了，还以为会被扶正，其实是不会的。

严震生为美国普渡大学政治系博士，专长比较政治、国际关系、美国政治、美中台关系及非洲政治。曾任政大国关中心中国社会经济研究所代所长、美欧研究所所长，现为政治大学国际事务学院兼任教授。

美国总统拜登四度口头称愿意防卫台湾，但随后白宫又澄清一中政策不变，由于次数频繁，这是否是刻意为之？

严震生表示，这应该是“战略模糊2.0”，本来说到底要不要出兵是战略模糊，现在拜登说可能会出兵，但另外又有人说一中政策维持不变，这就变成另外一种模糊，这就在掏空一中，走到边缘，挑战大陆底线。

严震生指出，现状是不断移动的，大家都说现在是新现状，美国也可以对大陆说，现状的“中线”怎么不见了，双方都在互相破坏本来定义中的现状，其实现状本来就是动态的，是在一个范围内移动的，美国与中国大陆都在看对方的距离到哪里。

双方试探到最后，会不会有擦枪走火的可能性？

严震生表示，这可能性会有，可以进一步看看乌克兰的状况，现在乌克兰都撑过来了，既然如此，美国人也会认为说，台湾也可以撑过来，而且台湾还有海峡保障，美国的想法会认为，美国也提前给了武器，在2027年之前会把武器都给你，最后还是台湾要自己面对。

严震生指出，不过台湾比较难面对的是，当时乌克兰发生战争，符合役龄的男性不能离开国家，而台湾的义务役如果变长，又可否做到？甚至只延长一年，美国人可能都觉得不够，后备军人的征召训练也要更落实，如果美国有人反对战争，他们大可以说台湾自己都不打，为什么要美国人打？这就会很难说服。

严震生表示，台湾蓝绿都很亲美，台湾每天讲“主权”，想要“独立”，结果一碰到美国，就没了“主权”，也没了“独立”，这不是前后矛盾吗？

台湾是否处于风险当中，但台湾自己却缺乏这样的认识？

严震生指出，台湾政府觉得怕把人民吓到，所以台湾政府的反应出奇冷淡，但是出奇冷淡最后会不会反而让国际觉得，台湾人根本不把自己的安全当一回事，都不紧张？甚至可能引发对岸决定采用更激进的手段，最后就真的打仗了。我们政府也好，老百姓也好，“演都要演一下”，但他们都不演。

严震生表示，美国人当然还是在乎内政，看看现在美国通膨问题，还有堕胎权议题吵得沸沸扬扬，再加上他们的油价等经济问题，包括健保、枪枝管制等，他们都比较在乎。自己最怕台湾媒体问，台湾在美国选举中是不是什么重要因素？但其实根本没有人把台湾当重要因素。

严震生认为，台湾常常把美国的话扩大解释，看成非常重要，其实没这么必要重视美国人的空谈，美国常常讲支持台湾参与国际组织，但也不帮台湾提案，也不帮台湾连署，那在搞什么？这么轻而易举的事都不做，却要我们相信你。

严震生说，台湾不要做小三做久了，还以为会被扶正，其实是不会的，“人家只是带你出去吃顿饭，但正式场合不可能带着你。”