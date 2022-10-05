面对导弹 台日政府高下立判

来源：中时新闻网

作者：陈一新

朝鲜4日上午从东海岸试射一枚中程导弹，飞越日本北海道青森县，日本首相岸田文雄强烈谴责朝鲜的“暴力行为”。针对朝鲜连日试射导弹，韩国、美国与蔡政府都予以谴责，要求平壤不要破坏东北亚地区的和平与稳定。

日本防卫大臣滨田靖一指出，朝鲜这次试射的导弹高度达到1000公里以上，射程约4600公里，足以涵盖关岛，推估是朝鲜“火星-12”型的中程导弹。朝鲜导弹升空后，岸田政府并未发动反导弹系统进行拦截，但却启动“国家瞬时警报系统”警告日本北部与东北部民众就近寻找建筑物或地下室进行掩护。

上次朝鲜试射火星-12型中程导弹距今已有五年，这次性能无疑提升不少。今年以来，朝鲜已试射导弹20次，包括导弹36枚，但这次是公认射程最远的一次。

为何朝鲜最近密集试射导弹？首先，朝鲜领导人金正恩日前扬言，平壤将以导弹实力证明其有能力改变局势。这次朝鲜成功试射火星-12型导弹不仅证明朝鲜的导弹技术日新月异，也展现金正恩绝不放弃发展导弹的决心。

其次，韩国、日本与美国的情报圈都研判朝鲜将在近日进行核武试爆，向全世界展现朝鲜发展核武的强烈企图心。如果朝鲜这次再度成功进行核武试爆，将进一步证明“朝鲜半岛非核化”只是美国为首的西方国家一厢情愿的想法。

第三，朝鲜坐拥两弹恐将加剧东北亚地区的军备与核武竞赛，为本地区带来更多的动荡与不安。

长期以来，美国对日本与韩国的导弹射程都设有上限，近年虽已大幅放宽，但与朝鲜的中程导弹射程相比仍然相去甚远。面对朝鲜中程导弹的威胁日益严重，美国未来恐怕不免被迫对日、韩的导弹射程进一步放宽，以维持东北亚的战略平衡。

第四，表面上，朝鲜这次试射中程导弹是针对韩国与美国的联合军演，但更有可能在必要时牵制驻扎在关岛、冲绳与日本本土的美军。

朝鲜成功发展中程导弹与核武，不仅证明金正恩具有自保的能力，更可能在俄罗斯与中国大陆对外发动攻击时，成为他们的侧翼，让美国、日本投鼠忌器，或至少多了一层顾虑。

虽然朝鲜这次所试射的中程导弹是飞越日本上空，但导弹射程既然可包括关岛，当然也可扩及到台湾周遭的海域，威胁在这些海域活动的美军与日本自卫队。

值得台湾注意的是，此次朝鲜导弹朝东部海域发射后，日本政府马上针对北海道及青森县发布J-Alert（日本全国瞬时警报系统），呼吁民众疏散避难，同时日本JR列车及地铁也短暂停驶。这证明了岸田政府是个不隐瞒真相与对人民负责的政府，同时也可藉此次机会演习，对人民进行机会教育。相较8月中国大陆围台军演时导弹飞越台北上空，蔡政府不仅未发布导弹讯息，更未发布任何警报的作法，政府施政的透明度高下立判。