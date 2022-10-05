改革联合国章程　取消一票否决权

来源：香港01

作者：陈文坪

9月24日，联合国召开常年会员大会时，马来西亚首相拿督斯里依斯迈沙比里指出，联合国最大的问题在于联合国安全理事会（安理会）的否决权经常被滥用，借以支持掌握这一权力的世界大国，大马为此呼吁废除这安理会的否决权，以符合一国一票原则。

话音刚落，俄罗斯总统普京9月30日于克里姆林宫宣布把乌克兰东部和南部的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松与扎波罗热四区纳入俄国版图。尽管包括联合国及许多国家领导人纷纷加以谴责普京在占领区举行的所谓“公投”行动，但普京依旧我行我素对着干。普京这种赤裸裸的行径，凸显联合国的无能为力。

马国首相在联大会议上的呼声，应得到联合国秘书处的重视。相信大多数成员国会支持对“陈年往事”、“不合时宜”的联合国组织章程进行修订并加以改革的必要性。

第二次世界大战期间（1939至1945年），各国领导人在共同协作终止战争之后感到，迫切需要有一种机制来协助促成和平，阻止未来的战争。他们意识到，各国必须在一个全球性组织中通力协作，这个设想才有可能实现。正是如此，联合国就是在此情况下而成立起来的一个国际组织。

联合国安全理事会有15个成员，其中五个是常任理事国：中国、法国、俄罗斯、英国和美国。 而五个安理会常任理事国自1945年联合国成立以来一直未变；其他10个非常任理事国由大会按地域分配原则选举产生，任期两年。

联合国成立至今已有70多年，但世界各地的纷争却从来没有停止过。各成员原本寄望联合国的成立能更好的解决各地的纷争、战乱。然而，看来是事与愿违。

如今年2月俄罗斯挥军入侵乌克兰的战争，至今已有半年多，联合国大会也要求俄罗斯停止战争并撤军，但战事还是不断持续。日前俄罗斯总统普京甚至签署动员令征召30万后备役要继续攻打下去。

造成的原因虽有许多，但联合国安理会常任理事国，把自身国家利益置放于联合国全体成员国的利益之上才是主因。安理会五个常任理事国的“一票否决权”的有恃无恐，让联合国的决议难以推行，才是导致这种局面的僵持不下。例如，联合国安理会9月30日就谴责俄罗斯吞并乌克兰领土的决议案进行表决，俄罗斯一如既往利用“一票否决权”来阻止议案通过。

身为联合国安全理事会五个常任理事国美、中、俄、英、法，不但没有作出表率，捍卫联合国宪章，他们都有不遵守国际法的先例。至2022年，五个常任理事国共行使285次否决权，其中 俄罗斯：117次（ 苏联为90次、 俄罗斯27次）、 美国：82次、 英国：34次、 中国：17次（ 中华民国为1次、 中华人民共和国16次）、 法国：16次。

可想而知，国际法根本管辖不了他们。只要对他们不利，他们就说，这样的裁决无效，我方坚决反对，不执行。常任理事国握有一票否决权，等同手操“尚方宝剑”而无需负任何责任。在提倡民主机制的当今，这不但不民主，也是违反民主基本原则，使得联合国或安理会在面对冲突或战争时都束手无策。

由此可见，国际法只有在世界大国、10个安理会成员国、五个常任理事国的联合下，才能对其它国家采取行动，包括经济制裁。

联合国对于俄罗斯发动战争入侵乌克兰这个主权国家，俄罗斯又是五个常任理事国，而联合国却无法干涉，眼睁睁看一座座医院、学校、民房在炮火中成为废墟，人命伤亡、乱葬岗到处可见，这说明了一个十分急迫又必须进行推行的的议程，当联合国对一些常任理事国或会员国违反联合国宪章而无法干涉或加以遏制，那安理会应废除“一票否决权”制度。即联合国机构及安理会决策机制的改革刻不容缓。