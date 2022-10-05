英纵撤回减税 特拉斯已成跛脚鸭

来源：《星岛日报》社论

新官上任三把火，英国首相特拉斯上任不足一个月，原本想借能源补贴和减税烧出第一把火，岂料却烧出一片怒火，在犯众怒下被逼撤回对富人减税建议。特拉斯服软虽暂时安抚市场不满情绪，但从她处理整场危机的手法，却暴露出其空有野心，却无领导才能和欠缺政治担当，即使对减税方案作出修正，已令其威信扫地，提早变成跛脚鸭政府。

英国财长克沃滕10天前宣布英国半世纪以来最大规模减税方案，希望借此提振经济，但方案公布后，投资者纷纷抛售英国资产，导致英国股债汇急挫。克沃滕昨天急转弯，发声明指已听到民意，宣布撤回原先对富人税率由四成半减至四成的建议，以便集中落实方案中有关经济增长的措施。英镑兑美元汇价一度应声弹升近百分一。

甩锅财相凸显乏政治担当

撤回对富人减税建议，可说是政策急转弯，但却未必可挽救特拉斯身陷的政治危机，因这场危机暴露了两个问题。首先，危机是她无视英国经济实际情况，胡乱开方所致。她在之前保守党党魁选举辩论如何在高通胀下提振经济时，以前首相撒切尔夫人传人自居，提出减税放水来刺激经济，当时对手苏纳克已警告，在央行加息收水遏通胀时，一旦落实特拉斯的减税方案，在政策上自相矛盾，只会导致国际投资者恐慌性抛售英国资产，可是当时保守党党员无法接受一位非白人首相，对苏纳克的忠告置若罔闻，宁愿投票给特拉斯，结果苏纳克预估的股债汇急挫情景不幸一一言中。

此外，她在上周处理这场金融危机的手法糟糕得令人惨不忍睹。上周一，英镑兑美元跌至1.035历史低位，英国长债债息急升，房屋按揭借贷局部暂停，英国人心惶惶之际，特拉斯及其阁员却集体失声，对危机不闻不问，最后劳烦英伦银行紧急介入，短暂无限量买债，才避免英国退休基金破产。

当英镑稍为喘定，特拉斯却不思如何善后，只顾诿过于人，指对富人减税方案是克沃滕的决定，内阁事前一无所知，但明眼人却看穿她此举旨在将责任推卸给克沃滕，因克沃滕只是执行者，落实其减税承诺。即使她承认处理有不当，但仍坚持减税政策，以为只有强硬到底，便可展现其铁娘子风范，却不知这进一步激起民众对其领导能力的不满和怒火，逼使她昨天要屈服并作出让步。

特拉斯服软，因最新民调显示，其支持率仅一成八，不支持率却高达五成半，四成八人要求她下台，而保守党的支持率跌至两成一，落后在野工党33个百分点。保守党议员已警告，若她不撤回对富人减税计划，只会遭党友逼宫，可能在圣诞节被逼下台。为了安抚党内议员不满情绪，她最后不得不撤回这项具争议减税方案。

政策反复威信已荡然无存

虽然她面对现实作出让步，但并不代表危机已解除，因减税方案中其他措施仍在，而当局为了讨好民众大洒金钱，提供能源补贴，但钱从何来的问题悬而未解，仍须靠举债支持，势进一步推高财赤。这种一边放水救经济，另一边却须暴力加息遏通胀，而加息不但会加重供楼人士的负担，也增加了经济衰退的风险，政策互相矛盾，只会影响投资者对英国经济的信心，令英国金融市场变得更波动。

事件也暴露了特拉斯政府的政策反复，上任不足一个月，民望便大插水，令她在国内外威信荡然无存，造成不可逆转的损害，令人质疑在这个缺乏领导才能和政治担当的政客领导下，如何带领英国度过当前经济困局。保守党议员若眼见形势不妙，相信会加紧逼宫，令特拉斯极有可能成为短命首相。