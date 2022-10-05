意大利变天 震撼欧盟

来源：《联合报》

作者：汤绍成

日前意大利极右翼政党“意大利兄弟”(Brothers of Italy, FdI) 在全国大选中获胜后，其领导人梅洛尼 (Giorgia Meloni)有望在几周内成为意大利首位女总理，这将对于欧盟的团结产生极大的影响。

在大选投票前一天，欧盟执委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)发出警告，如果意大利中右翼联盟赢得选举，并继续推行民族主义政策与威胁公民权利，欧盟将会采取像对待匈牙利和波兰一样的行动。此乃欧盟官员首度对于其盟国选举的干预，而根本就是明目张胆的干涉内政，且其口气就像长辈教训晚辈，完全违反欧盟民主的基本价值，极为罕见，可知欧盟内部的危机严重。

但是意大利的选民非但未受影响反而变本加厉，FdI此次的获票率由四年前的4%增加到26%，她的联盟伙伴萨尔维尼（Matteo Salvini）的反移民“联盟党”（League）的获票率为9%，而前总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）的“前进党”（Forza Italia）则为8%，以至于中右翼三党联盟共获得了约 44% 的选票，但投票率处于历史低位仅为 64%，也是一大警讯。

意大利是欧盟的创始国及其第三大经济体，FdI起源于战后的新法西斯意大利社会运动，并以二战时法西斯政党的“上帝、祖国与家庭”为口号，还以民族主义来对抗欧盟，同时反对移民与同婚，将会对欧盟产生极大的震撼。此外，“联盟党”与“前进党”还都与俄罗斯暗通款曲，也令欧盟难以接受。再看意大利的政治发展史，自战后70余年来，该国就换了约70个政府，内阁平均寿命只有一年，可见意大利政治动荡的程度。

在有关匈牙利和波兰方面，欧盟在两年前推出了金融制裁手段，以回应两国破坏民主的行为。由于匈牙利总理奥尔班执政十多年来，已将政治势力介入司法、媒体、非政府组织和学术界，并限制了移民、同性恋者和妇女的权利，所以欧洲议会日前通过决议，认定匈牙利“不再是完全民主国家”。接着欧盟委员会提出的建议，首次暂停提供匈牙利约 75 亿欧元（106.48亿新元）的反腐败资金，以保护欧盟法治。

2021年波兰宪法法院裁定，部分《欧盟条约》的内容与其宪法不符，因此引发了与欧盟的新冲突。随即，欧洲法院 (ECJ) 对波兰每天罚款 100 万欧元，此乃欧洲法院对任何欧盟成员国施加的最高每日罚款，目前波兰政府虽有所转圜，但仍闹得不可开交。而瑞典的极右派反移民立场政党，也在9月中的大选中胜出，同样反欧与反移民情绪高昂。

由此可见，欧盟内部的问题可分为意识形态与国家利益两方面来观察。因为自2004年加入欧盟之后，匈牙利的年轻人移民西欧寻求更好生活的情况严重，使得该国人民的平均年龄老化，因而政治日趋保守。而波兰则是为了伸张主权而与欧盟杠上。另外，四国相同的就是反难民与反同婚。再加上，由于俄乌战争导致欧洲各国正受到能源与通膨牵累，使得越来越多的民选政府往极右派靠拢，以至于疑欧与反北约的情绪日炽。如今再加上意大利变天，致使冯德莱恩此次如此疾言厉色，欧盟的前景确实堪虑。