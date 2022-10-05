台湾积极备战 全力避战

来源：中时新闻网

作者：黄介正

面临台海周边安全情势越来越趋严峻的时刻，今日在台湾出现了：谈“备战”获得掌声鼓舞，讲“避战”遭到讪笑鄙夷的现象。

早在去年5月，《经济学人》就已经将台湾列为地球上最危险的地方。当时虽然冲出一波台海安全的积极讨论，但是多项民调显示，并未反映出台湾民众“有感”，认为中国大陆不会对台动武的比例始终都在五成以上。

今年的两件大事让台海发生战争的想像升温。先是2月，在大多数国际外交及战略专家意料之外，俄罗斯以“特别军事行动”的名号大举入侵乌克兰。其后在8月，中国大陆以前所未有的形式，在台湾周边进行六个区域的“围台军演”，以行动移除数十年的海峡中线默契。

同样紧邻实力差距极大的强权，“乌克兰距离台湾其实很近”的描述，要比八年前俄罗斯夺取且兼并乌克兰的克里米亚半岛，更为真实。

半年多来，尤其是在美国众议院议长佩洛西到访之后，使得台湾再度成为国际瞩目的焦点。原本赶赴乌克兰连线报道的国际媒体转而从世界各地争相前来台湾打卡，并且飞到金马外岛来制作新闻报道。国际能见度突然跃升，对于长期被孤立的台湾人民而言，自然有理由感到被看见的喜悦，然随之而来的“围台军演”却也预示战祸可能临头。

从平面到电子媒体，从闭门座谈到公开演讲，台海战争话题不断。有些人认为中国大陆威胁要以武力占领台湾已经迫在眉睫，大声疾呼时不我与。也有些人认为我们绝不可再给解放军10年的建军时间，所以晚打不如早打。

有些人认为美军印太司令部的“太平洋吓阻倡议”和拟议中的台湾“国土防卫部队”不可能在短期内看到成效。又有些人认为“战略模糊”已经过时，根本无法吓阻中国大陆，因此必须尽快走向清晰。更有些人认为“预防性外交”对穷兵黩武者根本起不了作用，所以就只需要从“D-Day”来设计兵棋推演的想定。

“两岸必有一战”是否将真实发生？从联合作战构想到特定武器系统，从对美军事采购到国防自主生产，国际报道与提议建言千百种，各个都是具有参考价值的想法，而台湾在似乎被绑上开往战争的列车时，是否更该稳住思维，冷静想想谁最希望看到台海军事冲突？谁是最可能的得利者？而编剧、导演、以及演员又是谁？

俗谚常嘲谑墨西哥的处境：离美国太近，离上帝太远。台湾不是墨西哥，但我们的确离中国大陆太近，离美国太远。台湾也不是乌克兰，因为我们在国际上如此孤立，国际口头奥援之外，并无确切保证，何况台湾四面环海，岂止是作战装备物资难以进入，连平民人道撤离走廊都无可能，更不能轻言启战。

我们坚信“台海和平与稳定”是自由开放的印太地区所不可或缺的一部分，也符合此一地区所有各方的利益。对于台湾而言，我们安全战略的首要任务是捍卫和平，以保护人民的生命与福祉。

因此，在唤起民众提高防卫意识并且支持国防的同时，在整军经武，加速不对称作战能力并且增加必要军事支出的同时，绝不能忘记维系对话以降低威胁，保持沟通管道以应处危机的必要性与自主性。

强固国防（defense）与保持对话（dialogue）的手段不同，但目的一致，都在于维护台湾的安全与生存发展。积极备战与全力避战的做法不同，但都是爱台湾的必要认知。

积极备战，我们才有避战的本钱；全力避战，我们才有备战的时间，备战与避战两者相倚相成。我们这个时代的主题不仅是吓阻战争，而且是生存耐力；不仅是抵制专制，而且是扩大民主。