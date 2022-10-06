中国订单左右全球飞机双寡头格局

来源：彭博社

作者：Anurag Kotoky、李嘉洪

传统上，中国会将自己的飞机订单平均分给空中客车和波音公司。不过最近，局面对全球飞机制造双寡头的美国一方变得不太有利。

9月份，波音错过了40架飞机的订单；7月份的打击更大，当时中国订购了近300架空中客车飞机，目录价格约370亿美元。此外，波音的737 Max在中国仍在等待批准复飞。所有这些都说明，中美之间的政治紧张局势对波音造成了多么大的影响。

波音公司自2017年以来就没有接到中国的飞机大单。在7月空中客车的订单宣布后，波音罕见发布了一份声明。

“作为与中国航空业有50年合作关系的美国最大出口商，地缘政治分歧继续限制美国飞机出口，令人失望，”波音说。“鉴于蓬勃发展的航空业的共同经济利益，我们继续敦促政府间进行富有成效的对话。”

中国三大国有航空公司与空中客车达成的292架飞机采购协议是中国有史以来最大的订单之一。随后在9月份，原本全部使用波音飞机的中国南航子公司厦门航空订购了40架空中客车飞机，目录价格约48亿美元。

政治化

今年夏天，波音从台湾的中华航空获得不超过24架787飞机的订单，但鉴于台湾问题的政治敏感性，这最终可能更不利于波音与中国大陆做生意。而且在此之前，美国众议院议长南希·佩洛西在8月份对台湾进行了备受争议的访问。今年已有20多位国会议员访问台湾，是至少2013年以来人数最多的一年。

因此事涉密而要求不具名的知情人士称，直到最后一刻之前，最有希望赢得华航订单的其实是空中客车。

“在中美关系恶化的情况下，波音被排除在中国市场之外的局面势将延续，这将拖延该公司的复苏时间表并削弱其前景，”彭博行业研究分析师George Ferguson和Juan Chamorro在9月28日的报告中写道。

“美国政界人士最近对台湾的访问进一步加剧了中美紧张，而在围绕竞争实践和知识产权的争论中，中美双边关系在前总统唐纳德·特朗普时期早就受到挑战，”他们写道。“特朗普政府的贸易协议旨在弥补一些失衡，但受到Covid-19干扰，也没有得到总统乔·拜登的执行。”

彭博行业研究称，波音公司2020年以来的交付量已经降至“微不足道的水平”，而这种更加长远的变化可能导致波音远远落后于空中客车。彭博行业研究警告称，失去中国市场将抑制波音的产量、打击波音的供应链。

停飞

波音在中国还有737 Max问题。尽管其他主要市场均已放行，但这款最畅销的主力机型在中国依然被停飞。2018年和2019年，该机型在印尼和埃塞俄比亚接连发生致命坠机事故，之后，中国在全球率先停飞了该机型。

波音首席执行官Dave Calhoun上个月表示，由于交付停滞，少量原定供应中国的飞机将转卖给其他买家。中国的航空公司自2019年初以来没有接收过737 Max飞机。

航空数据提供商Cirium计算得出，中国的航空公司订购了229架Max飞机，其中100多架新飞机正在波音工厂等候交付。