兵役延长政策选前不确认 蔡政府还要测风向？

来源：台湾《联合报》

作者：洪哲政

台国防部长邱国正昨在立法院未否认兵役延长箭在弦上，但坚持要在年底、明年元旦前才要公布政策，时机显然与选举结果连动的可能性高。执政当局显然仍在望闻风向，希望保持政治嗅觉灵敏，着眼2024年总统大选。

第三次九合一地方选举将于11月26日举行，将是蔡英文连任后首场全台湾大型选举，外界认为这不仅是蔡英文第二任期期中考，也是2024年总统大选前哨战。

从国防部长昨日在立法院承认敌情严峻、军中人力不足，甚至打翻过去军方训练有效的保证，坦承四个月军事训练不足等答询内容研判，兵役延长明显“箭在弦上”，军方已为政策改变建构完整理论基础。但当下为何态度迟疑，无法确认政策甚至提早预告？防长说法是须待各部会确认。

但环顾过去兵役制度改变的时机，役期多次缩短，曾被视为选举利多，当时政策是由上而下，统帅决策后由国防部推动，其余如负责征兵的内政部、官兵退辅的辅导会，都是配合的角色，就算有意见表达，也都是无涉政策走向的技术问题，未闻因周边部会的意见，让主其事的国防部迟疑。

唯一的解释，是兵役延长牵涉广大役男权益、家长反应，如果过去缩短兵役是选举利多，如今延长兵役恐怕不利选情。昨日到外交国防委员会质询者，唯一参选县市长的是基隆的民进党立委蔡适应，他质询时明确质疑：既然军方未来接装新装备等任务都能在员额内满足，“那为何要延长兵役？”

兵役问题在台湾向来是政治问题，要参选与没有选举包袱者，对兵役政策的触觉是完全不同的。蔡英文曾在甘冒开罪退休军公教票源下，力推年金改革，仍能取得选举胜利，如今她纵使不再有连任压力，但仍衡酌党内想法，以免选情失利提前跛脚，下决断的关键，明显就在11月26日的选举结果。

而在国防部几延斩钉截铁宣称延长兵役的必要性后，此事在美方压力下若还要有其他讨论空间，恐怕就只能让选票走向来解读研判。军人想必也明白，这是民进党政治人物唯一听得懂的语言。

