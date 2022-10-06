香港要强化基层医疗 应付高龄海啸

来源：明报

明报社评

香港人口老化，面临高龄海啸，安老服务软硬件远远追不上需求，冠病疫情更突显长者医疗照顾问题，公立医院负荷能力有限，若不及时大刀阔斧改革医疗体制，强化基层医疗“治未病”，根本无法应付未来需要。发展基层医疗、加强安老服务，官员谈了不知多少年，进展却未如理想，新一份《施政报告》有何良策惹人关注。政府早前表示，基层医疗健康蓝图已完成制定，现在需要的是付诸行动。成立专责机构管理基层医疗系统，是迈步前行的重要一步，然而还有大量软硬件及人手配套工作需要处理，当局要有具体工作时间表及关键绩效指标，好让各界相信，强化基层医疗及安老服务不会光说不练。

安老业缺地缺人

居家安老须支援

香港现有150万长者，约占人口五分之一，预料5年后增至190万。根据统计署推算，到了2039年，香港将有多达252万长者，平均每3人就有1人是长者。人口老化与少子化现象结合，意味“双老”家庭将愈来愈多。2016年，全港双老家庭至少有29万，移民潮的出现，有可能加剧这一趋势。高龄海啸逼近，政府现在就要及早部署采取行动，不能“讲多过做”。

香港安老院舍严重不足，政府多年前推出“私人土地作福利用途”特别计划，鼓励持有土地的非政府机构提供更多院舍服务，又要求私人物业发展项目预留空间兴建院舍设施，惟实际作用有限；上届政府提出200亿元购置物业作社福设施，成效同样惹人怀疑。土地供应紧缺，严重妨碍增建院舍步伐，政府必须大举加快造地，提供更多院舍宿位，不过就算硬件设施增加及时，也需要人手营运。安老业人手短缺，业界估计津助及私人院舍人手空缺至少两成多，放宽院舍输入护理员，可以纾缓问题，但当局亦须制订安老业本地人力资源发展政策，培训更多本地护士，以及开设独立专业职系吸引年轻人入行。

安老业的困境，说白了就是缺地缺人，两者皆是“老大难”问题。借力大湾区，理论上行得通，惟现实执行难度不宜低估，很多关卡障碍都要打通。为补安老业服务不足，当局有必要从社区照顾及基层医疗方面多下工夫。双老家庭增多，“以老护老”未来将更普遍，当局需要加强对居家安老的支援，除了金钱津贴，更要为年长照顾者提供更到位更全面协助，例如增加日间暂托服务，已可减轻照顾者压力。长者居家安老，最担心就是生病。加强基层医疗，协助长者预防疾病，若遇小病痛，亦能在社区得到所需护理支援，毋须动辄到公院求诊甚至住院，不仅可以令长者放心居家安老，更可减轻公院负荷。

基层医疗重点在于“治未病”，以社区为中心，侧重预防，避免小病变大病。相比之下，专科及医院服务，重点在于“治已病”，以医院为中心。长者易有慢性病或长期病，基层医疗跟进他们健康状况，协助控制病情，对于降低住院率和减轻医疗系统压力，有一定帮助。早在港英时代，发展基层医疗已提上议事日程。回归后，特区政府亦一再提出加强基层医疗服务，现实却是整个医疗策略依旧“重治疗、轻预防”，诊治基层市民及长期病患者的压力，依然高度集中在公院及公营诊所。有调查显示，年长病人因轻微病况而到公院求诊，情况普遍，反映基层医疗的作用，并未得到有效发挥。

设专局统筹基层医疗

克服利益固化拓服务

政府推出长者医疗券，本意是鼓励长者选用私营基层医疗服务，实际使用情况却偏离原意。政府数据显示，将医疗券用于预防护理的长者并不多。另外，政府在拓展基层医疗网络方面，步伐亦嫌太慢。10多年前，政府提出设立社区健康中心，直至上届政府才有较大进展，时任食卫局长陈肇始落力推动构建地区康健中心及健康站，截至今年8月，全港18区，尚有3区未有康健中心或健康站。医卫局长呼吁市民由预防疾病做起，善用相关服务，然而由于宣传不足，地区康健中心使用率普遍偏低。政府基层医疗健康发展蓝图已完成，不日公布。为了应付高龄海啸未来对医疗系统形成的压力，基层医疗发展，有必要提速提效。

基层医疗发展未如理想，牵涉统筹不力。成立法定基层医疗统筹局推动政策，对于整合社区医疗资源、加强人员培训规划、推动“医社结合”、改善基层医疗服务可达性，具有重要作用。另外，当局需要针对基层医疗发展，制订具体工作时间表及关键绩效指标，责成相关部门和机构贯彻落实。基层医疗要靠不同专业范畴人员支撑，除了医生，还需要护士、牙医、中医、物理治疗师、营养师、视光师等提供多元化服务。香港医疗系统由医生主导，利益固化、制度固化严重，以物理治疗为例，病人必须经由医生转介，部分情况下，市民需要轮候公院专科，才可得到有效转介信，等到接受物理治疗时，病情可能已加剧。物理治疗业界呼吁“求诊免转介”多年，面对重重阻力，迟迟未能落实。政府必须打破利益固化情况，为基层医疗发展减少障碍。