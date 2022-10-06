来源：台湾《工商时报》

工商社论

大家都知道现在美元为全球的强势货币，但此趋势会维持到何时？

今年8月26日美国联准会主席鲍威尔在全球央行年会演讲，有三项重点：重申稳定物价是联准会的职责、经济成长率将低于长期趋势一段时间、紧缩货币政策需要更长一段时间。再者，他提到三个历史教训，首先，根据1970到1980年代经验，联准会应当要承担起达成稳定且低物价的目标。其次，对于未来通货膨胀的预期，会一定程度的影响未来通胀路径；联准会前主席沃尔克说过：“通胀的部分成因在于它自身，所以要让经济回归一个更稳定、生产率更高的状态，一部分工作是必须摆脱通胀预期的束缚。”再者，紧缩货币政策必须坚持下去，直到通胀稳定。

在此演讲后，鲍威尔有关“避免美国民众形成通胀预期”的宣示，使得全球汇率市场再度确认联准会鹰派决心与升息的强度，自此美元相对各国货币呈现强势升值的现象，特别是欧元、英镑、日元的暴跌。9月下旬1欧元贬到只换0.96美元，1英镑贬到只换1.068美元，1美元升到兑换144.8日元。

今年的经济情势有二项不利因素，因而形塑强势美元的态势。第一项是俄乌战争造成天然气危机，此对欧洲各国影响相当大，而美国因有页岩油而受到的影响较小，致使美元因避险需求，转为强势，而成为“避险货币”。第二项是中国、欧洲经济下行，使得新兴市场影响大、经济成长受到伤害，相对而言对美国影响不大，使资金流向美国；特别是美国联准会今年至今已经升息12码，预期11月、12月还会再升息合计5码（媒体称为暴力升息），利率水准高于许多国家，资金流向美国，使美元成为“利差货币”。

投资人可能会问：“美国联准会为何有底气强势升息？难道不怕美国经济硬著路？”联准会强势升息的理由是美国消费者物价指数上涨率高，特别是核心物价仍在上涨。其实，去年美国物价已经呈现上涨的趋势，但联准会误判此现象是短期的现象，经济会自我修正，不用联准会采取紧缩政策。然而此项误判，造成今年高的物价上涨，例如：今年6月消费者物价指数年增率达9.1%，虽然在8月下降到8.3%，但核心物价上涨率由7月5.9%上升到8月6.3%。核心物价上涨率是排除能源、食物，因此美国的通胀，不能简单地推给俄乌战争。

再者，支撑联准会升息的信心则是美国劳动市场供不应求、失业率低，7月失业率3.5%、8月为3.7%，可说是历史低点水准。还有，职位空缺数达1,200万之历史高点、领取失业补助金人数也在下降。即使，今年前二季美国经济成长率（实质GDP成长率）皆为负（第一季-1.6%、第二季-0.6%），但主要是物价上涨率高，而非名目GDP没有成长。由于，劳动市场紧张、失业率低，让联准会有底气正式对决通货膨胀怪兽！

美国物价指数为何会有较高幅度的上涨？今年一开始大家直指油价大幅上涨。然而自从油价在下半年趋于下跌后维持稳定，美国物价仍然没有明显下降的现象。个中理由是美国消费者物价指数的主要成分是房租和房价，而其持续上涨的主要原因是美国长期、巨量的量化宽松（QE）货币政策。美国联准会的资产负债表金额，在2008年全球金融海啸之前大约1兆美元，海啸发生后采取三度的QE，在2018年达到4兆余美元，之后2020年3月冠病疫情暴发后，蹿升到8.9兆美元。再者，美国劳参率下降，使得工资上升，造成许多服务产品价格上涨，而使物价降不下来。

综此，美元会强势到何时？要回答此问题，可观察以下的三个现象是否出现。首先，美国房价指数、房租是否止涨或下降。其次，消费者物价指数年增率是否有连续下降，趋向联准会长期目标，特别是核心物价情况。再者，升息是否造成美国经济衰退、失业率大幅上升。当上述这些现象趋于明显，联准会就会停止升息改采降息，那就是此波强势美元的终点。