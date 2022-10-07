俄军接连败退，普京面临“最危险时刻”

来源：美国之音

作者：里奇韦尔

随着乌克兰军队在乌南和乌东节节推进并迫使俄罗斯军队后退，乌克兰境内的战争有可能进入一个关键阶段。

最近几天，乌军突破了乌南赫尔松地区的俄军防线，解放了第聂伯河沿岸的几座村庄。乌军如今控制了越过之前战线大约30公里的定居点。

路透社(Reuters)报道说，乌军正试图切断部署在第聂伯河西岸的2.5万俄军的补给线。

优势部队

俄罗斯国防部星期一(10月3)日在乌军突破俄军防线后承认在佐洛塔巴尔卡镇附近有乌军的“优势坦克分队”。

乌军在收复了俄军入侵初期占领的领土后士气大振。守在赫尔松前线外的乌克兰军人亚罗斯拉夫(Yaroslav)对法新社(AFP)说，战友们士气高昂。

他说：“小伙子们的士气、一切的情况，跟之前相比，都改变了，变得好得多了。隧道尽头有了一些光亮，这是受到了胜利的鼓舞。”

乌军还在乌东地区巩固收复的领土。周末，俄军从顿涅茨克州的利曼撤走，在此之前，乌军几乎包围了这座城镇。利曼街头布满了被焚毁的俄军坦克和俄军尸体。

乌克兰军方星期四(10月6日)宣称，乌军部队深入挺进之前由俄罗斯占领的领土，最远已达55公里，解放了93座村庄并控制了2400多平方公里。美国之音(VOA)无法证实这一说法。

总部在华盛顿的战争研究所(ISW)的俄罗斯事务研究员卡罗琳·赫德(Karolina Hird)在接受美国之音采访时说：“促成你在过去24到48小时、甚至更早所看到的乌克兰大规模战果的根本因素是，当地俄军部队各方面综合能力非常糟糕。我们得到的报告说，赫尔松州北部的俄军部队完全力量不足，兵员不足，战线拉得非常、非常长，俄军根本就没有人力填补。”

西方武器

美国本星期宣布向基辅方面提供新的6.25亿美元的安全援助，包括再提供四套精确制导的多管火箭发射系统，也就是“海马斯”( HIMARS)。乌克兰说，这类武器在最近的反攻中发挥了关键作用。

人权律师、总部在基辅的公民自由中心(Center for Civil Liberties)主席亚历山德拉·马特威查克(Oleksandra Matviichuk)说，西方必须抓住时机，帮助乌克兰打败俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Valdimir Putin)。

马特威查克说：“乌克兰需要武器，更多的数量，因为俄罗斯人容得下战争罪犯，但他们容不下打败仗的战争罪犯。在乌克兰的军事失败带来了普京在俄罗斯的支持率崩盘的首波迹象。”

核武威胁

普京星期三(10月5日)签署了将乌克兰四个地区吞并的文件，国际社会大多数国家拒绝接受这一非法举措。外交关系协会(CFR)高级研究员查尔斯·库普乾(Charles Kupchan)说，战争正在进入一个关键时刻。

库普乾对路透社说：“在某些方面，这对普京来说，正在变成一个不成功便成仁的时刻。在某种程度上，他的生存能力取决于他说：‘我成功捍卫了俄罗斯国土，还把它扩大了。’这会怎么发展下去，谁知道呢。但是可以肯定地说，对普京来说，这也许是他掌权大约20年来最危险的时刻。”

普京已表示他将使用一切必要手段来保卫俄罗斯，这让人们更加担心他有可能使用所谓“战术核武器”。卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）核政策项目联席主任詹姆斯·阿克顿(James Acton)对美国之音说，很难预测俄罗斯下一步会怎么走。

“事情的发展趋势对俄罗斯来说非常糟糕。如今，我不知道俄罗斯还要等情况变得多糟糕再非常认真地考虑使用核武器。我甚至不能肯定普京自己脑子里是不是知道他要等到情况变得多么糟糕就要动用核武器。”

阿克顿说：“目标是恐吓乌克兰及其西方支持者——特别是美国，也许用进一步升级的威胁、甚至更严重的全面核战争的威胁，来恐吓他们，让他们退缩。”

部分动员

就目前而言，俄罗斯正在试图使用常规武力来扭转战局。俄罗斯国防部本星期说，自从两个星期前宣布了部分动员令以来，俄罗斯武装部队已经将20多万男子征召入伍。克里姆林宫的初步目标是征召30万男子入伍。

战争研究所的赫德说，动员眼下并不会对俄罗斯的丢城失地带来任何影响。

她说：“这些兵力在短期内不大可能提供任何额外的防御能力或进攻能力。长期而言，这些军人不大可能受到良好训练，也不一定具备高昂的斗志。”