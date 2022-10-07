OPEC+减产虽然“伤害不大” 但汽油价格乃民主党中期选举的要害所在

来源：彭博社

作者：Mike Dorning

在距离美国中期选举还剩一个月之际，曾经是美国中东外交政策切入点的沙特阿拉伯支持OPEC+意外减产，对民主党选举前景是一个打击，也让美国与这个中东盟友的关系更加紧张。

虽然分析师预计汽油价格未来几周只会温和上涨，但这个石油卡特尔的行动让公众注意力再度回到消费者对生活成本上升的愤怒上。汽油价格自6月以来的稳步下降已经结束，全国平均零售价格自9月19日以来累计上涨了0.19美元（0.27新元），至每加仑3.87美元。

作为库存紧张而非OPEC+行动的产物，汽油价格上涨之际，美国选民很快就要前往投票站，决定未来两年哪个党控制国会。这对民主党而言是个特别糟糕的消息——该党目前在参众两院只有微弱多数，而共和党一直在把通胀责任归咎于民主党和总统乔·拜登。

“对大多数选民来说，没有什么个人财务问题比汽油价格更重要，”共和党民调专家Robert Blizzard说。“汽油价格正在上涨，这对任何参选的民主党人都是一个挑战，因为它加剧了人们对通胀、成本以及本届政府没能力控制个人钱包问题的担忧。”

TortoiseEcofin高级投资组合经理Rob Thummel在电子邮件中表示，他预计未来一个月全国平均汽油价格将上涨至每加仑4美元或更高。他说，他并不认为OPEC+的决定会“大幅提高原油价格，而这通常会很快带来更高的汽油价格。”

尽管如此，OPEC+决定的时机还是激怒了国会民主党人，其中许多人已经考虑把沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼列为独裁者和侵犯人权者，认为他应对杀害新闻记者Jamal Khashoggi一事负责。

“沙特王室从来不是我国值得信赖的盟友，”参议院民主党二号人物Dick Durbin发布推特说。“我们外交政策该想想没有这个盟友的世界了。”

在OPEC+宣布决定后的数小时内，三名摇摆州的民主党人——新泽西州的Tom Malinowski、宾夕法尼亚州的Susan Wild和伊利诺伊州的Sean Casten——就表示他们计划提出一项法案，从沙特和阿联酋撤出所有美军部队和导弹防御系统。阿联酋是另一个支持减产的OPEC成员国。

“这个决定是我们与海湾伙伴国家关系的转折点。如果沙特和阿联酋希望维持让他们极为受益的对美关系，他们必须表现出更大的与我们合作的意愿，而不是反对我们，”他们在一份声明中说。

这个态度也得到其他民主党人的呼应。

“美国应该明确表示，如果沙特在五天内不改变他们的决定，我们将停止向他们的空军提供零部件，我们将停止向他们出售武器，”加州众议员Ro Khanna在接受采访时表示。“他们继续剥削美国人民，我们不能袖手旁观。”

拜登表示，他对OPEC+的决定感到失望，但他并不后悔三个月前访问沙特。在那次访问中，他敦促沙特增产石油；不过，他的访问遭到人权活动人士和其他批评者的抨击。

“令人失望。我们正在研究可能有哪些备选方案，”拜登周四在白宫对记者表示。他说，尚未就如何回应OPEC+的行动。

“有很多选择。我们还没有拿定主意，”拜登说。