港府政策减不减辣　先问所为何事

来源：香港01

“香港01”评论编辑室

有人要求楼市“减辣”（放宽措施），有人争取防疫放宽，也有人两者皆望。就前者而言，行会召集人叶刘淑仪8月表示政府可以考虑放宽印花税后，政商界要求“撤辣”呼声不绝于耳，声称这对吸引人才至关重要。随着楼价回落，一些人更借势而为，要求政府全面放宽各种印花税以提振楼市。

无可否认，美国联储局“收水”（收紧货币政策）加上香港环境改变，非本地资金来港炒楼的诱因大减。此时若然放宽买家印花税，反而可便利非本地人置业自住，并作为吸引人才的方法之一。然而，香港进一步放宽防疫政策在即，加上美联储或在明年加息见顶，届时会否再有资金涌入，令香港楼市过热，李家超当局也不可不察。

低税非唯一选择 撤辣楼价未必平

社会上有一种说法认为香港作为国际都会，必须让资金自由进入，楼价高昂也是必然结果。但以伦敦为例，外地人买楼也要缴交额外印花税，更遑论英国的大学向外地生收取较高昂的学费，也完全无损其作为国际学术中心的地位。相反，难道英属维京群岛或者百慕达就是国际金融中心？与其只靠低税，香港要做的其实是经济转型、产业升级。只要多几间如腾讯、谷歌等大企业落户香港，人才和资金自然也会跟随而来。

人才是否来香港，当然也看居住成本。但若以为低税就是低居住成本，那就是说得太过简单。买家印花税、额外印花税和双倍印花税的推出背景是香港楼市过热，出现大量投机买卖，令楼价急剧上升。措施若能压抑或减慢楼价升幅，其实也是在调控居住成本，用“撤辣吸引人才”的逻辑来说，效果恰恰相同。以1000万物业为例，单是加上买家印花税和双倍印花税，要价就是1300万，但若然完全“撤辣”、楼市再次过热，1000万的单位被炒起两三成，置业成本随时更加昂贵。

故此，“撤辣”和吸引人才并不能简单地等同起来。额外印花税能打击投机炒卖，双倍印花税有助单位以置业自住优先，不论对于帮助市民置业抑或控制居住成本而言，两者都有维持的需要。与此同时，香港若要吸引人才落户，更需要的是高端产业、就业机会、经济机遇，那是产业政策的范畴，无法由调整印花税代劳。

过时政策可检讨 弃守或适得其反

同样道理，整个社会也期望百分百恢复国际往来，但这绝不等如只管撤销防疫措施。对于后者，我们必须检视政策的原意及作用。以限聚令为例，推出之时为2020年3月，当天香港录得56宗确诊个案已是破纪录。当时的防疫目标是防止输入个案造成群组传播，限制四人或以上的聚集在当时而言有其需要。但如今随着冠病病毒变种、香港已接种疫苗或曾确诊人数占大多数，防重症屏障已然建立，当初的四人限聚是否仍要维持，自然值得检讨。

至于安心出行，2020年11月推出之时尚未有疫苗通行证。如今后者已经广泛应用，当相关处所有感染个案发生时，追踪办可以通过疫苗通行证的扫描纪录，追踪密切接触者。同样的，它的存留与否也应按着实际需要作检讨。

即使当局考虑取消两者，我们也必须记得目标是在疫情可控的情况下便利社会复常。相反，若然完全放弃防疫，连必要的检测也以“不便”为由而取消，一旦疫情再次失控、大爆发，最终只会是适得其反，令社会和经济活动再次受阻。从这角度看，楼市和防疫是否“撤辣”的道理其实相同。前者的宗旨是控制居住成本，是否放宽印花税得视乎能否达到此政策目标；后者的宗旨是令社会环境复常，防疫措施的去留得视乎能否令疫情长期可控。