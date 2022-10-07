日元贬值困境 台湾应借镜

来源：联合报

作者：吴芳铭

近期日元对美元汇率一度逼近146关口，创24年来新低，政府对汇市进行干预，以阻止日元续贬，这是自1998年由日本与美国协同“日元买入型干预”后首见同型干预。但不同的是，这次是日本单边干预。

在安倍经济学及日本单方干预下，预料仅能放缓贬值步调，难以让日元扭转弱势。尤其日本上世纪末成功捍卫日元贬值，是美日利差正向趋同的协同作战；这次单边干预只是“以时间换取空间”的缓兵之计，预计短期内美元对日元汇率，保持在140至145区间波动。若无外力应合，日元低迷价位还将蔓延。

其实，日元贬值主因，是日本银行始终坚持殖利率曲线控制政策，且在联准会照表操课加速货币紧缩的美元流动性收紧政策下，美日货币和利率政策背道而驰，日元贬值状态不易改变。要解除日元贬值警报的对策是，放松殖利率曲线控制政策，驱动日元汇率重新定价，或才能有缝隙让日元止贬促升的阳光洒进。

值得关注的是，日银仍决定维持宽松货币政策不变，将短期利率维持在负0.1％水准，并持续购买长期国债，使长期利率维持在零左右，持续为市场提供宽松和近零利率日元，形成与“日元买入型干预”共存的矛盾现象。“日元买入型干预”会减少日元在市场中流动性，为缓解这副作用，日银必须消耗更多外汇储备来达成预期效果。

日本尚有1.33兆美元（约1.9兆新元）外汇存底，其中，作为美债的“第一大债主”，日本是否会抛售美债来筹集美元力阻日元续贬？目前在联准会逆回购协议安排下，美元回购池中已存放逾110亿美元，在这些储备耗尽后，或许才会卖出美债。

一旦美国十年期国债收益率跳升至4.5％，美元兑日元可能达到155，超过金融危机前的146防线，日本恐将抛售美债因应。

面对“消失的30年”经济长期衰退困境，尤其安倍经济学兴起后，日银坚持宽松政策以刺激和复苏经济，以期待“需求拉动型”通膨。此目标不易，反而带来日元大幅贬值及加速“成本推升型通膨”的坏处。上个月日本通膨率窜升至31年高点，连续五个月高于2％目标。但这是“成本推动型通膨”，和追求的“成本推升型通膨”不同，这也是日本长期为何不肯升息及维持量化宽松的根本原因。为了避免日元再大幅贬值，或只能选择单边干预，先求短暂稳定汇率，刺激经济复苏。

日本目前和未来的通膨率均远低于其他国家，这是源于薪资涨幅有限，反映日本经济需要结构性改革，尤其就业流动性不足，使薪资无法有效拉升，为增加就业市场流动，也需要宽松货币政策支持。

借镜日元贬值凸显的经济困境，及强势美元对抗高通膨时代，台湾如何因应其引发的负作用，如贬值、刺激景气，及走出长期低薪，快速经济结构调整等，不步入日本后尘，远比此刻台湾大选的“斗嘴鼓”重要得多。

