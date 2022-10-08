芯片制造商的日子急转直下 衰退逼近之际需求“惊人”下降

来源：彭博社

越来越多的迹象表明，科技行业的滑坡可能比担心的更深、更持久。

在多年创纪录的资本投入过后，每周都有芯片制造商警告需求正在下降。最新的麻烦迹象来自三星电子和AMD，两家公司在数小时内接连报告远低于预期的业绩数据。

全球最大的存储芯片制造商三星报告营业利润下降32%，而PC处理器制造商AMD则表示季度营收将比此前的预期少大约10亿美元。分析师们纷纷用“惊人”、“哎呀”等词汇来表达心情。

之前，内存制造商美光和铠侠已经传出严峻消息，大幅削减支出和产量以遏制价格暴跌。AMD、英伟达、英特尔等芯片公司的股价悉数下跌。ASML Holding NV等芯片设备供应商、联想集团等PC制造商的股价也走低。芯片切割研磨设备生产商Disco Corp.的股价周五创两年多来最大跌幅。

“终端需求最近几周似乎显著恶化，终端客户似乎在积极消耗库存，”Bernstein的Stacy Rasgon说。AMD客户营收的下降“确实有点惊人”。

台积电是一个例外。该公司的季度营收飙升近48%，达到约6130亿元台币（194亿美元）——以美元计，处于其指引区间的高端——得益于其作为全球最先进芯片制造商的影响力日益增强。海通国际分析师蒲得宇表示，需求的下降趋势可能没有完全反映在数据中，特别是考虑到台币的大幅贬值。

尽管运输和材料成本仍然很高，但在疫情期间一度供应短缺的消费电子公司现在面临着需求的突然下降。经济衰退担忧正在让成本削减成为整个科技行业的新常态。在芯片新产能上线之际，两年来囤积芯片的企业现在选择取消或推迟订单，先行消耗库存。

半导体行业还面临美国政府的出口限制。为遏制中国，美国正在加大对盟国的压力，禁止向名单越来越长的中国公司出口尖端芯片。这严重影响了AMD、英伟达等芯片制造商在全球最大半导体市场的生意。

首尔Midas International Asset Management的首席执行官Heo Pil-Seok表示，供需问题并非当前下行周期的全部原因。“美国政府的出口管制将进一步限制IT公司在中国的销售，很大一部分芯片需求将被削弱。如果AMD和英伟达不能在中国销售芯片，内存制造商的利润将进一步恶化。”

多年来一直输给智能手机的个人电脑领域尤其脆弱。但在严重的衰退面前，即使是云计算、汽车和工厂自动化等仍然强劲的领域也将难逃厄运。

“我们将继续远离以PC为中心的公司——在我们的跟踪名单中包括AMD、英特尔和英伟达——因为PC市场滑坡可能持续到明年，而且消费游戏业务持续疲软，”Baird分析师Tristan Gerra和Tyler Bomba在客户报告中写道。

整个半导体供应链的股价都在下跌，包括材料制造商JSR Corp.、芯片设备制造商爱德万测试和网屏控股，就连晶圆制造商信越化学工业和Sumco Corp.也未能逃脱。