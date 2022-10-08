北溪破坏事件应被视为人类共同威胁

来源：台湾《联合报》

作者：张竞

由俄罗斯天然气工业股份公司所负责营运，连接俄罗斯与德国输送天然气之北溪一号与二号海底管道系统，发生泄漏严重事件。

事件发生后，各方都立即认定此系人为故意破坏事件，并完全排除意外事故可能性；但应为此负责主导破坏行动幕后黑手，却显然是缺乏共识。各国政府甚至还运用官方发言机制透过媒体放话，相互指责并归咎于政治敌手。

面对此等人为破坏事件，各国政府缺乏真诚合作共同寻找元凶意愿，反而是冷言冷语相互猜疑，此种对立参杂冷漠态度，将是国际社会未来发展最值得担忧之处。

许多寻常百姓其实并不理解，人类社会随着科技发展产生多项相互连结网路，而此等网路体系都要藉由各类缆线、管道以及交通隧道相互支持，其中包括全球海域随处可见，并位于海床表面或是埋藏于底土，甚至是深藏于海沟，传输传统电话与电报信号，建构网际网路与电力输送系统之海底缆线。

同时还有输送原油与天然气等能源产品，甚或是淡水、污水或是任何流体物质之海底管道；甚至还要再加上为容纳铁公路或是地铁交通路线，所专门建构之海底隧道。而前述缆线、管道与隧道，都要穿越全球不同国家领海、专属经济区以及公海海域，因此自然就构成与商业航运体系平行存在之另类海上交通线(SLOCs：Sea Lines of Communication或是Sea Lanes of Communication)。

此等海底缆线、管道与隧道必须面对多重天然威胁，其中包括海底地壳运动与地形变化，甚至在特定海域因为底土沉积效应产生滑坡现象，更会对其结构与输送作业产生威胁。至于洋流与波浪冲击，或是高纬度海域海底所铺设之缆线、管道与隧道，还可能受到冰层挤压或是融解后所产生引力破坏，更是家常便饭。

此外就人为方面来说，其中就包括铺设与既有设施交错之缆线、管道与隧道时，因为施工佈设所产生破坏效应。渔业活动捞捕与采集过程中，相关渔具所造成意外损伤。船只锚泊作业时，由锚具与锚鍊碰触海底设施产生损害。最后就要提到多项军事活动中，使用水雷、鱼雷或水下爆破作业，所造成意外损伤或误击。

说起来真是很奇怪，假若运输船只在特定海域遭受到不明破坏产生损伤，有可能会影响到商业航运活动，国际社会不论各国都会极度重视国际海域之海上交通线受到威胁，并且各方都会想尽办法寻找威胁真正源头，绝不容许任何进行破坏海上交通线之国家或是恐怖组织，能够让其轻易躲避过制裁行动。

同时当国际商业海运受到威胁后，必然会在国际经贸界以及金融圈产生市场波动效应，此等经济诱因亦不容许各国坐视不顾，必然是要积极有所作为，绝不能让整个破坏事件搞到不明不白，最后没有下文不了了之，让背后元凶逍遥法外。

（作者为台湾中华战略学会资深研究员）