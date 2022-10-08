台湾要当巨大军火库？

来源：台湾《联合报》黑白集专栏

《纽约时报》报道，美国正加紧把台湾变成一个“巨大军火库”，成为“刺猬之岛”；一旦中国大陆封锁或侵略台湾，台湾能撑到美国等国决定介入。但其前提是，其他国家愿意派兵。话说得这么白了，怎不见蔡英文政府出来感恩戴德一下？

当然，也要读懂字里行间的意思。纽时说，美国不会卖大型军武系统给台湾，但小型且机动性强的武器不会吝啬，一定塞满你仓库。但人家可没说美国保证会驰援，只说你得独自撑过关键期，且其他左近国家愿意派兵。言下之意，若没有其他国家愿意出兵，台湾就得自己浴血抗战，远方的美国老大哥也爱莫能助啦。

那些天天喊“抗中”的人，不妨闭起眼睛想像一下这个剧本，跟你期待的“台独理想国”是否一样？蔡政府的口号，都说美台是“民主同盟”、“价值同盟”，怎么喊着喊着，台湾就变成美国“巨大军火库”，民主价值就变不见了？

更好笑的，是国安局长陈明通。他说，美国正从“战略模糊”走向“战略清晰”；言下之意，美国一定会协助防卫台湾的安全。问题是，台湾甘于扮演卒子角色，被美国当成“巨大军火库”来填装弹药炮火，自己连一点寻求和平的意志都没有吗？

这次的选举，绿营把某些参选人比喻为乌克兰总统“泽连斯基”。民进党真的很想把台湾变成乌克兰吗？