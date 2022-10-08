陈时中与高虹安的对照组

来源：台湾《中国时报》

作者：钮则勋

选战进入热战阶段，攻防激烈，除台北市、桃园市、新竹市、苗栗县外，其他各都及县市长的选情似多已底定、现任者较具优势。台北市及新竹市则动见观瞻，台北市民进党的陈时中与新竹市民众党的高虹安更是话题王，但两人的选战攻防却是对比性极强的对照组，前者拥有总统级的竞选团队，却一再被挑起仇恨值；后者选举资源匮乏，却越被打压气势越旺，关键就在于面对质疑时的应对态度。

陈时中与高虹安分别是绿白两党最寄予厚望的候选人，但竞选资源天差地远，阿中集三千宠爱于一身，由防疫指挥官华丽变身成为北市长候选人，府院党倾全力为其助选；而民众党除了柯文哲作为党内最大资产外，要人没人、要钱没钱，根本无力加持高虹安的选举，有时还可能因党主席柯文哲的论述“冲太凶”使高遭到波及，被绿军围剿。

即便形势对高不利，她却与资源丰沛的阿中发展出迥然不同的竞选态势。阿中为了争取年轻选票，逆着“指挥官人设”扮可爱、搞kuso，反而引发负评，甚至“人设崩坏”，加上亲绿媒体人爆料引发的争议，在各家北市民调中的支持度都大幅滑落，多沦为小三，现今民进党高层极力抢救，无疑是“全党救一人”。

反观高虹安，绿军惊觉其胜率愈来愈高，便不断攻击其博士论文、回应态度、是否花公帑读博士，现今甚至连资策会都一改“纯学术引用，没有授权问题”的说法，改口“逾越合理使用范围，不排除提告”，党团、媒体、侧翼更是接连出击，炮火密集猛烈，已是“全党打一人”。然高虹安针对每项质疑都快速回应且能拿出证据进行说服，反而激起“受害者症候群效应”，选民不只同情，甚至觉得绿军攻击已超过比例原则。

在中广民调中，新竹市的选情，高虹安以26.01%领先沈慧虹的18.22%与林耕仁的14.25%。壹苹新闻网路民调，高以支持度82.4%大胜沈的16.4%及林的1.2%。最新的Quickseek舆情资料库数据更显示，高虹安声量暴涨到42万，平均每日声量涨幅2067%，大幅领先竞争对手，明显呈现“愈打愈旺、愈打愈强”的情况。

陈时中虽有府院党加持，但步骤凌乱，支持度居三强之末；高的资源及后勤不足，即便遭绿军围剿但攻守有理有节，支持度逆势上扬，确实为明显的对照组。

而从议题的攻防中，也能看出两人政治性格及针对质疑的态度南辕北辙。如近日高虹安被爆料在资策会任职时，在美国拿全薪出差“到处爽玩”等的质疑，也如之前般地即时且正面回应，高称都认真工作，每年都拿到评比绩效优等、很多奖项，包括“国家产创奖”、“国家个人奖”及国外奖项等，也说爸妈的机票钱都是自掏腰包，绝无向资策会请款，她并宣示“若有、立刻退选”来澄清。

反观陈时中针对蒋万安及外界质疑当指挥官时疫苗采购的问题，阿中仍以在当指挥官时的态度，想四两拨千斤地不愿正面回应，无法凸显面对严格检视时的负责态度，让中间选民觉得有诡辩的恶感。高与陈面对质疑的态度高下立判，而这些明显的对照，无怪乎高虹安渐入佳境，陈时中进退维谷。

（作者为台湾中国文化大学广告学系专任教授兼系主任）