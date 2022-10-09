马斯克狂言 反映台湾困境

来源：台湾《联合报》

作者：潘岳扬

全球首富马斯克称，建议将台湾变成类似香港的存在，以设立特别行政区方式减少冲突。其发言让许多台湾民众难以接受，认为马斯克一面将特斯拉销往台湾，一面却又说出这种不负责任的话。

但这其实正反映台湾一直面临的国际困境，对于军事与经济能力都不具话语权的台湾来说，若有天国际上强国与中国大陆起冲突，那台湾显然是被选择牺牲的那一个。

虽然马斯克这番话让笔者同感不满，却也让笔者想起双十节的由来。双十节是为了纪念当时推翻腐败清政府的纪念日，那我们现在是在庆什么？

当前，中华民国或者称台湾，既无法在国际上维持国家地位，又无法自我转型成一新国家，只能在夹缝中求生存。若照目前局势下去，随着中国大陆强大逐渐被边缘化，最终结局笔者认为不言而喻，只是大多数人不想面对罢了。

然而在国际情势如此危急下，民众却仿佛毫不在意，对于县市首长参选人相互抹黑泼脏水觉得理所当然，丝毫不对这现况感到紧张。难道人民早遗忘自己才是主人吗？难道大家忘了，在这个尚且称作民主的社会中，人民才是最大的主人，选民才是选举游戏中真正主角。如果没有人民支持，台上参选人不过是打着选举口号小丑罢了，无论是在台上互泼脏水扯头发，都不过是场闹剧。

笔者还记得第一次政党轮替时，陈水扁打着“有梦最美，希望相随”口号；2012年蔡英文首次参选总统时向年轻人喊话“你们买得起房吗？”然而这些年过去，笔者必须说，现在年轻人还真的买不起房，有梦最美是没错，但完全看不见希望。物价、房价一直涨，贫富差距一直拉大，整体大环境只有变得更差，政府一直吹嘘的GDP，坊间有多少民众感受到？

双十节即将到来，不出意外就是场隆重庆典，巨额开销用的是人民纳税钱，然而庆典上似乎只能看到政府的傲慢与一意孤行，及所谓民主政体散发出与清朝末年相似的腐臭味而已。如此悲从中来，又该怎么庆祝呢？如果政府与人民再不及时醒悟，我们又还剩几年好庆祝呢？

由衷盼望人民能意识到选票分量，对于民代失德与失能，用自己的力量反击。