九合一选举与政党困境

来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

许多人认为台湾九合一选举是2024年大选的前哨战，其过程将影响主要政党在未来选战布局。这有些类似美国目前的期中选举，两党为了在前哨战中试探选民底线，无不狠话说尽，将政党对立推向高峰。

例如在俄国暗示可能动用核武后，拜登便强硬回应“末日决战”风险不远，有意采取当年处理古巴危机手段，遏制普京冒进；在野的特朗普则一反过往的强悍，以调停俄乌战争区隔执政党政策，甚至因此被CNN贴上“俄罗斯走狗”标签。

但观察台湾九合一选举，似乎嗅不到“前哨战”硝烟味，各方交锋与布局仍集中于地方议题及参选人私德。最近大陆军机扰台常态化、禁止台湾农产品进口累积多达两千件、甚至ECFA也传言将被废止，这些过往常被执政党运用为“抗中保台”或“芒果干”素材，此次选举却鲜少触及。曹兴诚穿着防弹衣高调捐款强化国防，不仅未见党政高层出面嘉许；就连绿营定调的“抗中保台”，也被陈时中公开修正为接近蓝营的“抗共保台”。捐款三十亿声量不如蔻姐炒作二十年前绯闻案也就罢了，首都参选人竟然擅自修改党的核心诉求，若非高层有意低调，这些状况似乎难以想像。

绿营操盘者在此次九合一选战中，未能灵活操作芒果干，难免让许多传统支持者感觉选情冷飕飕，但此一现象或许与选制有关。

这次选举报道多聚焦于县市长选情，因为县市长席次的变更，极可能牵动党内的权力分配，及未来总统参选人的提名。县市长选举如果单独举行，各党为争取多数票，必然会强力巩固基本盘，夸大自己与对手差异，造成芒果干与爱台牌倾巢而出，将蓝绿对立紧绷到极致。前年总统大选与去年公民投票，便充分呈现了这样的选举热情，台湾人应该记忆犹新。

但这次九合一选举还包括县市议员选举，其设计与县市长选举大不相同，每个选区基本上选出数位当选人，但选民仍然只有一票的权利，学名称之为“复数选区不可移转单一投票制”。以台北市大安文山选区为例，应选人数为十三位，有二十七位登记参选，得票若在前十三名内，便为当选。故而，议员参选人的竞争目标仅为相当比例选票，而非选区内的多数票。以四年前选举为例，该选区吊车尾的当选人得票仅占百分之四。

评论者常设想，县市长参选人应该扮演“母鸡带小鸡”功能，拉抬同党县市议员参选人，但所谓“首长的衣摆效应”其实只出现于县市议员也同样是单一选区制度下，如美国大选。选区内若同时有几位同党参选人彼此竞争，母鸡将如何让小鸡雨露均沾？相反的，由于议员参选人长期耕耘地方，各自拥有一定比例支持者，并不必然要依附母鸡，这是为何无党籍参选人，在政党格局下仍然可以杀出重围，但党籍议员个别选票累积起来，却是县市长参选人当选的重要基础。小鸡护母鸡效应如果相对重要，母鸡若意图以对立诉求巩固基本盘，便不能不顾虑其他议员参选人感受。尤其，当两岸战争危机已如此接近时，执政者玩弄老套的芒果干，恐怕只会更加造成选民疑虑，不仅议员支持者可能反弹，国际上可能也不乐见。

民进党选情目前处于低迷，许多人预期该党会打出两岸牌挽救选情，但正因为两岸关系真正紧张，也因为议员选情必须兼顾，这张牌到投票日也许都出不了手。

作者为文化大学政治研究所教授