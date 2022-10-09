制裁俄国美国发虎威 石油减产欧洲遇虎狼

来源：明报

明报社评

石油输出国组织连同俄国宣布，下月开始每天减产两百万桶，国际油价应声上升，全球忧虑通胀加速恶化导致进一步加息压力。美欧首当其冲受到影响，但美国与欧洲的境况迥异。美国为应付下月举行的中期选举采取损人而不利己的措施，令很多国家心寒。沙特阿拉伯带头对美国不买账，欧洲分化难有聚合力量配合美国，今后美国的霸主地位是否仍然能够固若金汤，值得观察。

美欧制裁俄罗斯措施尽出

俄罗斯能源出口收入反增

一切始于俄罗斯侵略乌克兰，美欧联合制裁俄罗斯殚精竭虑，俄罗斯国家预算四成来自石油和天然气出口，任何能够削弱俄罗斯财政能力的方法都在美欧考虑之列。美国提出罢买俄罗斯能源，欧盟成员国承诺自12月开始，停止从俄罗斯进口经海运石油，美国要求G7成员国对俄罗斯能源实施最高限价，欧盟成员国对此至今仍然意见分歧，就此举行的峰会也未取得突破。而美欧采取的各种联合行动，收效甚微，因为欧洲要在禁运限期前大量购入过冬能源储备，以及俄罗斯给予中国和印度等买家更高折扣以转移出口结构，俄罗斯今年至今的能源出口收益大增38%。

美国作为能源生产与出口大国，加上其国际影响力，对于调控石油价格还是有一定的工具。国际原油价格从俄乌战争爆发后一直拾级而上，至六月中达到120美元一桶，欧洲却要响应美国减少对俄罗斯能源依赖，于是美国增加释放战略石油储备，填补欧洲减少购买俄罗斯石油的缺口，总统拜登还亲自出马，访问沙特阿拉伯争取石油输出国组织成员增产支持，石油价格连续下跌维持了将近100天。

美国发威令到国际油价下跌是出于为人为己的目的。美国通胀不断上升，已经到了40年新高，国内油站价格从每加仑3美元上升到6美元，加速通胀升势，民生负担百上加斤，压抑油价上升可以挽回总统拜登的支持率，同时也可以争取欧洲支持抵制俄罗斯的能源出口，可谓一箭双雕。但好景不常，周三石油输出国组织连同俄罗斯的“油组+”宣布减产，油价掉头向上，而且预料升势将会维持一段时间。

能源价格是百业之本，油价上升将带动通胀，对于美国通胀来说犹如火上浇油，距离中期选举不足一个月，对于“四面楚歌”的民主党来说，更是背水一战。而对于欧洲来说，美元强势已经是一大打击，油价上升更是雪上加霜，一向温饱无忧的欧洲各国，这个冬天将会特别冷。

油价上升被形容为一枚“能源导弹”，令美国本以为一箭双雕的如意算盘打不响，从为人为己立即转向“人不为己天诛地灭”，先是放风禁止石油产品出口，导致炼油厂家组织（AFPM）联名去信拜登，力陈此举不但对炼油行业和工人就业带来打击，并且对压抑本国油价毫无裨益，白宫才放弃有关计划。

欧洲则陷入进退两难，欧盟成员国对于制裁俄罗斯的决心毋容置疑，但油价上升对民生的影响是绕不开的难关，德国率先采取发放现金补贴协助百姓纾困，却惹来其他财力不足的国家质疑，导致对俄罗斯能源产品实施最高限价的制裁手段无法达成一致意见。

俄罗斯的能源出口收益，不但没有受到美欧联合制裁而被削弱，反制裁行动反而连下两城。俄罗斯副总理诺瓦克在维也纳出席“油组+”会议上，成功地游说与会成员国支持减产决定，并且扬言如果美欧实施最高限价，将会进一步减产，既打击了美欧联盟的合力，推高油价也有利于提高出口收益。不但如此，俄罗斯还提出可以启动北溪二号线没有受到破坏的管道，给德国输送天然气，虽然被德国拒绝，但搅动了德国国民对政府的压力，动摇欧盟各国抵制的决心。

俄乌战争仍然胶着，鹿死谁手仍是未知数，但真正在背后角力的是美国和俄罗斯。美国发动对俄罗斯的抵制行动，罢买以及石油限价，欧洲本来就没有能力全力执行，加上欧盟成员国之间的实力差异，以及对俄罗斯能源的依赖程度不一，更加难以步调一致。

沙特带头不给美国卖帐

美国转向媾和委内瑞拉

窒碍全球石油供应的始作俑者是美国，伊朗和委内瑞拉去年的石油出口，还不及其高峰的三分之一和五分之一，这些都是美国对这两个国家的制裁所致，现在白宫又放风表示将会跟委内瑞拉合作，提高石油供应，是否能够如愿以偿，还要拭目观之，观乎总统拜登放下身段亲自拜访沙特阿拉伯王子，但返国后又高调表示谴责该国涉及杀害美国记者一事，不禁令人质疑，美国对于其他国家是否还能够“呼之则来挥之则去”。

“油组+”宣布减产，沙特阿拉伯带头给美欧经济“落井下石”，间接削弱美欧联合制裁俄罗斯的效应。美国的霸主地位正在走下坡路已经得到反复验证，问题是中国以何种姿态及步伐填补美国损失的地位，世界百年大局转变，正在不断演变中。