独联体峰会“贺寿” 难掩普京外患内忧

来源：明报

在俄军侵乌失利和西方制裁压力下，昨日踏入70岁的俄罗斯总统普京，即使在家乡圣彼得堡主持由七名独联体（CIS）领袖同场的非正式峰会，但仍难以掩盖对他面临内忧外患的质疑。因被当局打压在境外运作的俄罗斯独立媒体Meduza和美国《华盛顿邮报》分别引述俄国境内消息人士和美国情报消息，指普京应对乌战的手法面对内部质疑，其权力架构也出现松动。

俄独媒：身边人对普京失尊重

Meduza综合消息来源指，以普京及其内部圈子为核心的“垂直权力架构”（power vertical）开始呈崩溃迹象。其一代表性例子是多名州长因缺乏资金公开表达“抗命”，按一名接近普京政府人士和三名地方领导层消息的说法，普京政府指示各地补贴获动员士兵的家庭，以减低社会摩擦，获莫斯科市长索比亚宁率先响应，然而其他地方的领袖对索比亚宁的反应嗤之以鼻，甚至公开表明没有钱作出这种补贴。

亲近政府的消息人士向Meduza坦言，普京身边人对他非常害怕，“但这是没有尊重的恐惧，他们如今再无像两、三年前（对普京）的尊重”。另外两名接近政府的消息来源也表达类似看法。

地方官拒纾动员摩擦 盟友炮轰俄军

Meduza和《华邮》都有点名提到车臣领导人卡迪罗夫（Ramzan Kadyrov）和被称为“普京大厨”的雇佣兵瓦格纳集团领袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin），二人近期频向军方和防长绍伊古开炮，同被视为普京威信下降的信号。卡迪罗夫批评一名高级将领应被贬为普通士兵，但该人被普京晋升为大将。普里戈任则发声明炮轰俄军领导是“一批垃圾”。

美情报：内部质疑普京应对乌战

《华邮》还引述美国情报消息称，一名普京政府内部圈子的成员近期曾向普京反映，对其处理乌战的手法，和对乌军事行动失误表达不满。白宫国安会拒绝评论，克宫发言人佩斯科夫则虽否认说法，但承认政府官员们在讨论经济、军事等议题时有不同意见，形容是“正常工作程序，而非任何分裂迹象”。

普京在生日当天获独联体多名领袖飞往圣彼得堡一同举行会议，但与会外国领袖在对乌政策有不少跟他唱反调之处。以哈萨克总统托卡耶夫为例，他既曾公开反对俄军侵乌，也不承认乌克兰俄占区的“入俄公投”结果，更表明无意遣返普京政府局部动员令的俄罗斯公民。阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬也有同场，但前者在俄军乌战失利之际再向亚美尼亚发动攻势，后者因此求救于俄方领导的集安组织却未获回应，对此大表不满。