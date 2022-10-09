OPEC+减产石油 狙击拜登

来源：星岛日报

星岛日报社论

石油输出国组织及盟友（OPEC+）周三宣布大幅减产，表面原因是阻止全球经济疲弱导致油价下跌，但在美国中期选举前夕，总统拜登又曾力阻OPEC+减产，其减产行动，变成产油国与美国的政治斗争，更有狙击拜登的意味。无论OPEC+的政治目的为何，其减产行动推升油价，将令全球经济陷入更严重衰退危机。

OPEC+上周三开会后，宣布由下月开始，每日大幅减产二百万桶原油，占其每日产量百分之四点五，相等于全球日均石油需求的百分之二，减产幅度亦高于市场预期的一百万桶，此令纽约期油过去一周急升百分之十六点五至每桶九十二点六美元，布兰特期油全周大升百分之十五、收报九十七点九美元，为全球通胀火上加油。

将推升油价 全球经济陷入衰退

OPEC+减产，表面原因是全球经济疲软，油价需求减弱，实际则是希望将油价托高至九十美元一桶，维持产油国的高利润，以支持其国家开支。由于俄乌战争和美欧制裁俄国能源，令国际油价由年初每桶七十五美元水平，暴升至六月底逾一百二十美元，近期则回落至七十六美元水平，对产油国而言，与其六十、七十美元“平卖”石油，不如减产推高油价，可令产油国卖油减少、收入更多。

此举无疑令全球经济雪上加霜，由于高油价、高通胀，以美国为首的西方国家今年以来激进加息，美国的暴力加息更推高美元汇价，加剧其他国家通胀和资金外流，国际货币基金组织、世贸组织、联合国贸易和发展会议等都警告，全球正迈向严重衰退，恶劣情况可能更甚于2008年金融海啸和2020年冠病疫情冲击。OPEC+在目前油价不低时，还大幅减产，将令全球经济危机雪上加霜。

OPEC+无视全球经济危机而减产，外界怀疑除了财政目的，可能还涉及政治目的，要打击拜登。拜登对OPEC+减产就显得极度不满，白宫狠批OPEC+短视近利。

在国际丢脸 打击俄国收入受挫

拜登与OPEC+的龙头大国沙特阿拉伯关系极差，由于沙特皇储萨勒曼涉嫌是杀害美国记者卡舒吉主谋，拜登曾扬言要沙特成为“孤立国家”，然而他七月却走访沙特，与萨勒曼上演碰拳泯恩仇，以换取沙特增产石油、压低油价，减轻美国通胀压力，但沙特不但没有增产，现在反而带领OPEC+大幅减产，不只显示拜登对产油国毫无影响力，且是如美媒《福布斯》标题说的《OPEC+对拜登嗤之以鼻》。

OPEC+不但令拜登在国际丢脸，更令他要限制俄罗斯石油售价、打击俄国收入的计划受挫，白宫就不无气恼地指责，“OPEC+与俄罗斯站在同一阵线”。俄国是OPEC+成员，说得OPEC+撑场并不为奇，而且OPEC+成员可能亦有唇亡齿寒感觉，若美国今日能成功限制俄国油价，那日后有产油国违逆美国旨意，就可能遭同样惩罚，OPEC+成员绝不希望美国手握如此王牌，故助俄亦是助己。

OPEC+减产最令拜登不满的，莫过于此举将打击其所属民主党下月的中期选举选情。拜登曾力阻OPEC+减产，并要求纵减产亦要延至十一月后，此因拜登民望与民众日用的汽油价格同步。综合多个民调结果，民众对拜登的不满意度由七月的五成七降至近日的五成二，与美国汽油六月底见顶回落的走势相近，OPEC+减产势必推高汽油价格，打击拜登民望、损害民主党选情。

拜登的应急之策只能是，下令能源部十一月额外释出一千万桶战略石油储备，平抑美国油价，但效果如杯水车薪；他的另一招是放风称，将与国会协商加快订立《禁止石油生产或出口垄断法案》，让美国政府可以“操纵能源市场”为由，控告OPEC+成员。类似法案过去二十年都只闻楼梯响，因受能源商反对，只怕拜登亦无足够政治能量立法，只是借立法之说，威吓OPEC+勿再挑衅他。

拜登与OPEC+的激斗仍持续，也将加剧国际油价动荡。