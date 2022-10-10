来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

特斯拉执行长马斯克上知太空、下懂电动车，但谈到台湾问题，他可就太天真。这老兄偏偏爱现，献计说可把台湾变成中国的“特别行政区”，以避免台海冲突。对此，两岸都不领情。陆委会说他是为了投资利益，台湾人民不会接受；大陆则呛称这是中国“内政问题”，要他别妄加议论。

这回，马斯克真的是捞过界了。他担心台海发生战争，会使全球经济下跌30%，这倒不是杞人忧天。但他主张把台湾变成一个“特别行政区”，让北京取得台湾部分“控制权”，这算哪门子解方？主权可以这样随便说说就切割让渡掉吗？

马斯克的主张，当然惹恼台湾人。许多台派人士已发誓，把特斯拉当成“拒绝往来户”。但是，陆委会竟只说马斯克是为了自己在对岸的投资利益，却不就自身主权问题严肃纠正对方，这是避重就轻，更软弱到家。

最大的问题在，蔡政府任由台湾议题被绑在“美中对抗”中炒来炒去，全球都觉得台湾危在旦夕，却不了解两岸争端的本质为何，马斯克才会天真地说出“交出控制权”。近日，美媒称美国要把台湾变成“巨大军火库”，美官员则称两岸一旦开战，美国将摧毁台积电所有设施，以免为大陆所用。蔡政府抗中多年，只换得一堆武装化、矮化、摧毁台湾的想法，老百姓作何感想？