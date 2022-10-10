解封，真的准备好了？

来源：中国时报

主笔室评论

再过几天，台湾将迎来冠病疫情以来最大的边境解封，尽管本土疫情仍处于高原期，死亡人数也居高不下，中央疫情指挥中心强调解封时间不变，但，政府真的准备好了吗？

双十连假各地涌现出游人潮，显示台湾人普遍期待早日开放与病毒共存，尤其在陆续扩大入境人数限制后，境外移入个案并未显著增加，反而本土疫情出现新高峰，医界认为过度边境管制无太大意义，解封降级势在必行。

不过，此刻正值秋冬流行病盛行，台湾人好发心肌梗塞、脑中风等重症，医疗量能能否负荷将是解封面临的最大挑战，医界呼吁将冠病降至第4类法定传染病，让确诊重症者才需住专责加护病房，其他共病者能住一般加护病房。

只是，指挥中心对退场及法传降级始终说不清楚，指挥官王必胜说指挥中心还有七大工作重点，包括边境解封后的管理与监测，而降级也是可考虑的方式。但民众看到的是，指挥中心记者会冷漠报数据，相关官员周末还有空参加陈时中竞选造势大会，政策拍板仍由行政院长苏贞昌决定。

尤其疫苗采购，指挥中心一再说采购合约列密件将封存30年，结果卫福部长薛瑞元在立法院询答却表列各家疫苗保密年限，从5到10年都有，只有买最多的莫德纳不同意设有期限。指挥中心这阵子搞神秘，很难不被联想是为了参选台北市长的陈时中护航。

白宫首席防疫顾问福奇示警，今年冬季可能出现更危险的新型冠病变种病毒，台湾过去一周确诊数在世界名列前茅，等同戳破科学防疫假象，指挥中心有无存在价值请拿出具体作为和成绩，不能说说而已。