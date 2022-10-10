蔡英文双十节演说全文

台湾总统蔡英文星期一（10月10日）发表题为“给世界一个更好的台湾-坚韧之岛‧韧性国家”的双十节演说，她揭示会在接下来的任期“站稳”包含两岸互不隶属概念的“四个坚持”，但也愿意在理性、平等及相互尊重下，和北京寻找双方可接受维持台海和平稳定的方法。

以下是蔡英文演说全文：

“大会主席游锡堃院长、帛琉共和国惠恕仁总统、现场的贵宾、好朋友，收看电视和网路直播的国人同胞：大家好！

今天是中华民国111年的国庆，也是中华民国立足台湾以来的第73个国庆日。过去两年多，对抗疫情一直是国家最大的挑战。所以，今天一开始，我同样要感谢在疫情期间，为防疫工作付出、共同撑过这段艰辛过程的国人同胞。你们每一位，都是防疫的英雄。

今年国庆日的气氛，和前两年有很大的不同。再过三天，边境管制即将放宽，台湾和世界各国之间将恢复正常往来。这也意味着，我们将摆脱疫情的阴霾，迈向正常生活。

过去两年多，疫情冲击了全世界。对于因为疫情而离开的国人，我们都同感不舍和哀痛；他们的离去也提醒著我们，永远有做得更好的空间。但跟很多国家相比，因为有大家携手合作，团结守护彼此，让台湾的防疫表现获得世界的肯定。

因为疫情受到稳定控制，台湾的经济才能稳健成长。再加上以创新和转型为导向的发展策略，解决了长期以来经济动能不足的问题。我们在全球衰退中逆势成长。2021年的经济成长率6.57％，是近年来最佳成绩。今年的IMD世界竞争力评比，台湾排名全球第七，‘每千人研发人力’指标，是世界第一。

经济发展的成果，也反映在政府的财政收入。从2018年以来，中央政府的岁计賸余已经连续四年突破千亿元。去年更写下近三千亿元的最佳成绩。

财政的稳健，让我们有更多的资源，可以投入基础建设、提升科学研究、强化国防战力，并且建构更完整的社会安全网。

这些成就，是所有国民共同的努力。身为总统，我要感谢今天在场的所有贵宾、各界领袖，还有两千三百万台湾人民，谢谢大家，对民主的参与和对国家的贡献。

疫情没有击倒我们，反而让世界看见台湾的韧性。我们不只守住了疫情，更把台湾往前推进了一步，成为我们心中更好的国家。

但正如棒球比赛，这一局能够化险为夷，并不代表下一局就会风平浪静。走过了上阶段的疫情风暴，下一个阶段的挑战更大，更需要我们沉着面对，共同解决。

疫后的世界秩序正在剧烈变化。目前，欧美各国正苦于通货膨胀和随之而来的经济衰退；台湾的通膨，虽然还在可控制范围，但我们仍然必须因应全球经济衰退的变局。

在此同时，全球供应链重组，仍在进行当中。台湾虽然在半导体以及资通讯软硬体的领域，已经取得关键地位；但在其他领域也必须快步跟上，才能立于不败之地。另外，极端气候带来的异常灾变，也提醒我们，必须要建立更能够快速应变的机制。

在经济局势之外，乌俄战争持续进行；中国在南海、东海，以及台湾海峡的军事行动，冲击印太地区的和平稳定。我们绝不能忽视，军事的扩张，正在挑战自由民主的世界秩序。这些变局都跟台湾息息相关。台湾正处在变局之中，我们不能抱着侥幸的心态。我们必须坚定民主立场，审慎做足准备，随时因应瞬息万变的情势。

回顾过去，正是因为台湾的韧性，我们才能够度过疫情的挑战。未来两年，在我任期的最后，我们不仅要持续站稳‘四个坚持’的立场，更要在经济产业、在社会安全网、在民主自由体制、在国防战力，打造更精实的‘四大韧性’，把中华民国台湾打造成为一个更强韧的国家，就是现阶段国家发展最重要的目标。

打造更强韧的国家，首要任务就是，建立能够在逆势中因应变局、站稳脚步的具有韧性的经济与产业。当前最紧迫的经济变局，是全球通膨和衍生的金融紧缩，带来经济衰退和金融波动的风险。

为了管控通膨、稳定民生经济，我们透过源头管理，稳定水、电、油、气以及大宗物资和关键原物料的价格，尽可能降低对国内整体物价的冲击。

我们也强化了因应金融市场波动的各种稳定机制。同时，透过有效的政策和公共支出，会加强投资下一世代的基础建设和人才培育，提供更多就业机会，维系经济成长的动能。

在产业布局方面，我们必须有力应对变局中供应链加速重整的趋势。除了要加快脚步，推进‘六大核心战略产业’发展，更要持续巩固半导体产业的优势。

我特别要向国人及国际社会强调一点，半导体制造聚集在台湾，不会是风险，而是全球半导体布局的关键之钥。我们会持续维系台湾在半导体尖端制造的优势和能量，同时也会协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的配置，让‘护国神山’的全球地位更形重要。

为提升经济应变能力，我们也会确保关键基础设施的安全，做到在任何紧急状况下，仍然可以透过有效调度、稳定供应，让社会和产业维持正常运作。

为了进一步和国际接轨，我们也要全方位推进，跟新南向、印太，甚至中、东欧等国家的合作交流。透过前瞻技术合作、相互投资以及金融支持等方法，建立更具韧性的全球供应链和通路体系。

我们也要和世界同步，持续采取因应极端气候的行动。今年三月，我们公布了净零转型的路径图；而《气候变迁因应法》草案，也已经送请立法院审议。这不只是台湾对国际社会的承诺，更是我们要共同承担的世代责任。

‘韧性国家’，不仅要能因应经济风险，社会的韧性，也同样重要。一个有韧性的社会，必须建立在经济公平的基础上。这些年来，我们持续透过加薪、减税、增福利，来减轻民众的负担，落实照顾弱势的施政理念。

而完整建构并强化社会安全网，更是我们施政的重中之重。我们持续提升紧急应变、救护和照顾的能量，希望能提供国民更完整及周全的照顾。

两年多的防疫过程中，我们看到，台湾的医疗和公卫体系，已经展现对于危机应变的经验和能力。我要借用各位的双手，再一次给全国所有辛苦的医护人员最大的掌声。

为了进一步强化韧性，因应未来的挑战，我们要持续完备医事人力、提升医院备援的量能；我们也要持续强化医疗体系的紧急应变机制，让台湾更有力量，来因应各种健康风险。

台湾地震频繁，这几年来，政府持续进行校园、桥梁、道路的耐震补强及整建，提高公共设施的抗灾强度。为了因应突如其来的灾害，我们盘整避难收容的安置资源，强化全民的防灾和疏散能力，并提升全民的心理韧性，面对灾害，能够冷静且快速做出反应。

面对少子女、高龄化社会，我们逐年大幅增加预算，全力打造友善生养环境，提高生育补助及育儿津贴，并大幅增加平价幼托名额，我们也冲刺长照的服务能量，更提出‘因应超高龄社会对策方案’。

我们积极兴建社会住宅以及推动包租代管，扩大租金补贴，提升对劳工职灾的保险和保护，也完善农渔民三项保险和退休储金制度，积极照顾各个需要的族群。

除此之外，我们也持续挹注资源，布建社区心理卫生中心，增加社工人力，发展因地制宜的服务，让民众可以就近寻求协助。

今年度总预算的社福支出超过6000亿（新台币，下同），明年更将突破7000亿，再创历史新高。持续强化社会安全网，接住每一位需要协助的国民，是政府无可回避的责任。

除了国家治理的议题，‘民主韧性’的建立，更是守护台湾的关键。首要的工作，就是让自由民主体制，成为牢不可破的全民共识。民主社会中，我们可以有不同立场，可以相互争辩；但无论外在的压力有多大，我们都要坚持自由民主体制，一致对外。

其次，就是强化资讯的透明以及错假讯息的辨识。台湾是最常遭遇到资讯战的国家，这项非传统的安全威胁，正不断干扰我们民主体制的运作。

面对境外势力的渗透及意图破坏，我们一定要用更透明、更民主的方式来应对。例如，在疫情期间，指挥中心不断的召开记者会，就是为了让社会大众充分掌握资讯，降低恐慌，避免错假资讯扰乱，进而影响全民防疫的信心。

接下来，我们也会持续强化错假讯息的查核机制，让资讯更透明公开，让全民能有效辨别资讯真伪，避免资讯战的威胁。

最后，就是持续深化国际合作，跟民主盟友紧密连结。当威权主义的扩张逐渐威胁全球秩序的同时，四面八方的国际友人都来到台湾，表达温暖的支持。现在，正是台湾最受国际关注的时刻。

中华民国台湾，已经成为世界民主自由的重要象征。国际社会非常清楚，维护台湾的安全，就是维护区域稳定和民主价值；一旦台湾的民主自由被摧毁，将是世界民主阵营的重大挫败。民主，不只是对外定位台湾的国际角色；对内，更是强化社会韧性的核心战略。

这几年来，为了强化国防战力与韧性，我们加速推动国防改革，国防预算也逐年增加。我们用行动告诉全世界，台湾会挑起自我防卫的责任，我们不会坐等命运被决定，我们也会和盟友共同维护区域的安全及稳定。

我们加速量产各式精准飞弹，以及海军、海巡高效能舰艇。此外，我们也积极筹获各类小型、高机动性的精准打击武器，来建构完整的不对称战力，确保台湾足以应对外在的军事威胁。

这几年，国机国造、国舰国造都有具体成果。潜舰国造也如期推动当中。两周前，台湾第一艘自主研发建造、万吨级的‘玉山军舰’，正式交舰。

还有刚刚，大家看到带头冲场的勇鹰号新式高教机，都是我们努力的成果。谢谢全体国军弟兄姊妹，跟我一起克服万难，交出这张得之不易的国防自主成绩单。

为了落实全民防卫，我们成立‘全民防卫动员署’，强化战训量能，透过精进后备教召训练，让后备军人能使用跟现役军人相近的武器装备，提升后备战力。

建构能有效应对现代战争需求的国军，以及建立军民整合的全面防卫动员能力，都刻不容缓。我们必须确保，无论是平时救灾，或者战时动员，各项韧性的整备、各种物资和人员，都能准确、即时到位。

最重要的是，我们必须凝聚民心士气，强化全民的防卫意识。‘守土卫国’从来都不只是军人的事；每一位国民，都是国家的守护者。

这段时间，我看到许多朋友，有年轻爸妈、有上了年纪的阿公阿嬷，也有许多没有服役经验的学生。他们不分年龄、性别，自发性参加民间的课程，学习社区防卫、急救照护以及资讯辨识。这正是‘守土卫国，你我同行’的最佳诠释。

台海的和平稳定，是两岸关系发展的基础。遗憾的是，近年来，北京当局日益升高军事恫吓、外交打压、贸易阻挠，以及试图消灭中华民国台湾主权的作为，已经威胁到台海及区域和平稳定的现状。

在台湾这块土地上的人民，历经73年的共同生活与发展，已经凝聚强大的认同感和归属感；台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫主权以及民主自由的生活方式。这一点，我们没有妥协的空间。

两岸立场的分歧，不仅是历史因素，更在于民主发展上的背道而驰。北京当局不要因为台湾活跃的民主体制，而有所误判；误认台湾人民对民主自由的坚持，是可以妥协的，进而试图利用政党之间的激烈竞争，来分化台湾社会。这样的思维和做法，无助于两岸关系，只会让两岸更行更远。

我要呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。

我们期待，在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间的健康有序交流，进而舒缓台海紧张的情势。在理性、平等及相互尊重下，我们也愿意和北京当局，寻求双方可以接受的维持台海和平稳定的方法；这是我们共同的责任。

各位国人同胞，对于生活在这块土地上的我们而言，最大的任务，就是用尽全力，给后代一个更好的国家，也给世界一个更好的台湾。

台湾的经济更发展，全球供应链就更完整而坚韧。

台湾的安全更巩固，区域和全球就能够更和平繁荣。台湾的民主更深化，世界自由民主阵营就更稳固。这是我们过去多年以来，从黑暗的坑洞中，掘光而行，终于走出来的一条道路。这条路也许辛苦，但我们因此找到了身为台湾人的意义，也看到了台湾的存在对世界的价值。

现在的台湾，很民主、很自由、经济繁荣、文化多元，不但受到世界的瞩目，人民也凝聚出守卫家园的坚强意志。今天，大声的说出‘我是台湾人’，是一种光荣，也是一种骄傲。

各位国人同胞，我们是彼此的手足，让我们勇敢坚定，自信地站在世界的舞台，让台湾成为世界的台湾，更要给世界一个更好的台湾。中华民国加油！台湾加油！谢谢大家。”