在美国打造微信那样的“超级应用”行得通吗？

来源：华尔街日报

作者：Laura Forman、Aaron Back、Jacky Wong

希望通过打造超级应用垄断一方市场的美国互联网公司行动得太晚了。

腾讯在中国的应用软件微信是一个典型的超级应用，集即时通讯、支付和许多其他服务于一身。用户可以在微信上玩游戏、订餐、叫车、现金转账，以及预订旅行，做这些时都不需要离开这个应用。

很容易理解为何这种模式会吸引西方的科技企业家。如果可以一下子占领所有市场，为什么只要一个？

马斯克上周再次同意收购Twitter Inc. (TWTR)之后发表推文称：“收购Twitter是打造超级应用X计划的加速器。”马斯克的计划很模糊，但他曾建议Twitter可以将信息与娱乐结合起来，如果他成功的话，Twitter有望在5至10年内发展到超过10亿用户。

有这样想法的不止马斯克一人。今年早些时候，Zillow联合创始人Rich Barton戏称，Zillow下一个前沿阵地是计划打造一款“让交易者梦寐以求”的“超级住房应用”。这个愿景中，将由一个单一平台来连接整个交易过程中所有分散环节。

与此同时，在推出优食(Uber Eats)扩展外卖市场后，优步(Uber Technologies Inc., UBER)现又在其平台上增加了叫出租车和其它旅行预订服务。

然而，即使是追求超级应用策略的公司也清楚，这种策略有其局限性。Zillow在其平台上构建自动化业务iBuying并实现赢利的努力宣告失败后，目前正与Opendoor合作进行翻新转卖房产自动化，基本上是将业务引流给竞争对手以继续吸引客户。

就在不到一年前，优步首席执行官Dara Khosrowshahi还在一个旅游业会议上称，超级应用似乎在亚洲更行得通。据旅游业新闻网站Skift报道，他还说，“为消费者提供独立功能的应用才是正途”。至少当时他是这么说的。

美国人似乎更喜欢使用独立应用：用Venmo向朋友转账，用Snapchat分享图片，用优步叫车，用DoorDash点外卖，用Twitter与陌生人分享信息。

相比之下，微信的超级应用模式是在中国独特的市场条件下诞生的。当第一批智能手机问世时，中国的互联网环境和支付基础设施还远不成熟。那时，中国经济主要依赖现金驱动，国内使用信用卡的人不多。当阿里巴巴和腾讯推出在线支付时，它们直接跳过了信用卡这一步，让在线支付迅速成为一种无处不在的支付方式。

除此之外，还有一点是，中国国内互联网市场曾高度集中在腾讯、阿里巴巴等少数几家互联网公司手中。最近几年，中国政府对科技业进行了监管整顿，在一定程度上扭转了这一局面；但在过去很长一段时间，中国几乎每一家有前途的互联网初创公司都有这几家大公司参股甚至控股。这些合作伙伴帮助微信提供源源不断的服务和产品，而从微信应用内访问竞争对手的服务则被屏蔽。在亚洲，许多互联网公司都曾试图效仿微信，包括韩国的Kakao、日本的Line以及东南亚的Grab，但从未取得像微信那样的主导地位。

在美国，这种模式将很难复制，这不仅是因为监管审查，还因为支付、游戏、电商等领域的竞争对手已经非常成熟。如今，想要在美国打造一款“超级应用”，将意味着要与所有这些公司为敌，而无法像腾讯那样将其纳入麾下。

一些人在现实世界中本来就认识并使用微信交流，彼此之间有信任感，这促进了微信作为支付平台的崛起：微信支付最初的一个应用场景就是在春节时向亲朋好友发送虚拟现金红包。

2014年Facebook收购WhatsApp时，扎克伯格(Mark Zuckerberg)似乎也在考虑打造类似业务，但如今该应用的重点主要依然是即时通讯服务，仍在很大程度上独立于Meta产品家族之外。

Meta曾多次尝试将支付服务注入其生态系统，但效果非常有限。当然，还有一个命运多舛的Libra加密货币项目。但早在那之前的2014年，Facebook就聘请了一位PayPal高管来运营其Messenger服务，2015年又推出Messenger双人对话内的付款功能。后来，Facebook将其支付功能整合为一个服务更广泛的产品Facebook Pay，该服务可用于在Facebook旗下各平台上购物。与Apple Pay或PayPal等其他支付服务不同的是，直到去年，Facebook Pay还不能用于Facebook平台以外的支付。今年，该服务更名为Meta Pay。

如今元宇宙可能会成为一个突破口。就像马斯克说中国的消费者“基本上生活在微信上”一样，扎克伯格的梦想是让消费者在他的元宇宙里生活、工作、支付和娱乐。这是一个全新的市场，再加上Meta在当今虚拟现实硬件领域遥遥领先的市场份额，元宇宙也许是超级应用模式在西方市场站稳脚跟的最佳机会。

但前提是，监管机构和竞争对手允许该应用抢先一步占领这个虚拟世界。