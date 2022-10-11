分析师认为美国芯片新规夯实对华鹰派共识 已经“没有任何和解的可能”

来源：彭博社

拜登政府新出台的对华科技出口限制措施可能削弱中国诸多领域的发展能力，从芯片和超级计算机，到监控系统和先进武器等不一而足。

美国商务部上星期五公布了影响面十分广泛的规定，限制向中国客户销售半导体和芯片生产设备，根本性地冲击中国构建本土芯片产业的努力。美国商务部还将31家中国实体纳入其“无法验证”清单，其中包括长江存储科技有限责任公司以及领先芯片设备生产商北方华创的一家附属公司，严重限制这些企业从海外采购技术的能力。

这些举措旨在阻止其认为构成威胁的中国技术能力的发展，是迄今为止拜登政府最为激进的措施。取决于华盛顿方面落实限制措施的广度，其影响可能远超半导体领域，涉及到依赖高端计算的行业，从电动汽车、航空航天，到智能手机等日常设备。

中国官方媒体和官员周末对此行动表达了强烈反对，对其经济后果发出警告，也令外界猜测中国是否可能反击。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏上月警告，美国升级芯片出口限制将给中国无人驾驶行业构成挑战。

两国现在正式陷入了“经济战争”，SemiAnalysis首席分析师Dylan Patel表示。一位中国分析师称，现在已经“没有任何和解的可能”。

“这是美国对中国发展本土科技能力祭出的重拳，”Patel估计，限制措施可能令全球科技和工业贸易减少数千亿美元。“这是美国在反击，表明他们会进行反击。”

受此消息影响，欧洲和中国的半导体股大跌。芯片生产设备制造龙头阿斯麦控股下跌超过3%。中芯国际周一在香港一度下跌5.2%，为8月15日以来的最大跌幅，彭博行业研究分析师Charles Shum将其2023年销售增幅预期大幅削减50%。华虹半导体大跌10%，复旦微电暴跌25%。北方华创跌停，为4月份以来最大跌幅。

“这些规定是美国对华政策的方向性信号：现在已经形成了非常鹰派的共识，”Gavekal Dragonomics科技分析师Dan Wang表示。

中国方面反应激烈。《环球时报》警告称，美国对自由贸易发起最野蛮的一击，将给其自身带来严重后果。

“只有狂妄无知的人，才会真的相信美国靠这些不正当的手段，就能阻断中国半导体或其他科技产业的发展，”《环球时报》发表社论称。“美国损人不利己的科技霸权主义，可能会给中国半导体产业带来一些短期的具体困难，但反过来一定会增强中国科技自立自强的意志和能力。”

中国外交部发言人毛宁表示，这些不公平的做法，对全球产业链供应链的稳定和世界经济恢复都会造成冲击。

芯谋研究首席分析师顾文军认为，“现在的现实是，美国已经是铁了心地把芯片作为遏制中国的工具，无所不用其极，不达目的决不罢休，没有任何和解的可能。”

分析师们仔细研究了美国商务部超过135页的声明，以评估措施的影响。Patel表示，壁仞科技等中国AI芯片设计公司与台积电的订单可能面临一些限制。

Sanford C. Bernstein的Stacy Rasgon团队解释了对于AI、超级计算机和先进芯片生产设备的限制，同时指出，用于个人计算机和服务器的标准CPU不会像一些人担心的那样被禁止向中国出口。

“这些变化显示形势进一步升级，我们不知道中国会做出怎样的反应，”Bernstein的分析师们写道。“仍有反击的风险。”

SemiAnalysis的Patel认为，“无法验证”清单对中国的科技抱负构成严重威胁。过去，美国商务部切断华为技术有限公司等企业获取关键技术的渠道，当时它们被加入所谓的实体清单，意味着美国商务部搜集了针对它们的证据。“无法验证”清单则意味着美国商务部无法验证一家企业的活动是安全的。

“这事关重大，”他说。“他们几乎可以在两个月内将任何一家中国公司列入黑名单。”

