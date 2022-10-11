普京终于实施“斩首行动” 回光返照还是全面大反攻？

来源：香港01

作者：陆一

10月10日，中国驻乌克兰使馆紧急提醒中国公民：不要来乌克兰！珍惜生命，远离风险。理由是，当前乌全境空袭频繁，安全形势严峻。很显然，克里米亚大桥遇袭，踏过了莫斯科的红线，引发了战争升级。有仇必报的普京开始采取包括“斩首行动”和“北约式空袭”在内的方式进行报复。

当地时间10日，乌克兰总统办公室发布消息称，乌克兰包括基辅在内的多座城市遭到俄罗斯军队导弹袭击。俄新社引述乌克兰外交部发布的消息报道称，当日，俄军发射的一枚导弹落在了乌克兰安全局所在的基辅市弗拉基米尔街。乌总统办公室位于距该街不远处。言外之意，导弹落在乌总统办公室附近。有媒体炒作称，俄罗斯开始了斩首行动，目标直指乌总统泽连斯基。

其实，战争都打到这个时候，要斩首早就开始了，还用等到现在吗？这次行动，显示就是俄罗斯对克里米亚大桥被炸展开的报复行动，警告乌克兰不要再对大型民用设施进行打击。

10月8日，克里米亚大桥发生火灾事故，俄反恐委员会：克里米亚大桥火灾是汽车爆炸引发。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）表示，克里米亚大桥事件仅仅是一个“开始”。 9日，俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金向俄罗斯总统普京报告了克里米亚大桥爆炸案的调查情况。巴斯特雷金指出大桥爆炸是一宗“恐怖袭击”，是乌克兰特工机构策划的，而且得到了外国和俄罗斯公民的协助。侦委会已经确定了发生爆炸的货车路线，承运人已经被确认。侦委会已经成功地在那些可能准备恐怖袭击的人中确定了嫌疑人。

普京对此表示，克里米亚大桥爆炸是旨在破坏俄罗斯重要民用基础设施的“恐怖主义行为”。乌克兰特工是克里米亚大桥爆炸的策划和执行者。

已经定性为乌克兰特工所为，俄军展开报复就在情理之中了。在俄罗斯看来，必须进行强力警告。

除了多地发生导弹袭击之外，另据乌克兰媒体报道称，当日，位于乌北部的日托米尔州、位于乌西部的赫梅利尼茨基州和捷尔诺波尔州以及东部城市哈尔科夫都遭到俄军攻击。

就在乌克兰战局似乎逐渐倒向乌克兰之际，俄罗斯方面成功发起了一次打击行动。俄军通过这一举动向乌克兰方面传达了一个明确的惩戒信号：俄罗斯有能力对乌克兰首都附近目标进行袭击。

俄乌战争已进入拉锯战和持久战新阶段，北约和俄罗斯都在试图把乌克兰打造成耗垮对方的“欧版阿富汗”。新近的乌克兰局部反攻和俄罗斯局部后撤，让部分人兴奋不已，认为俄罗斯败局已定，另一部分则认为俄罗斯在诱敌深入。

冷静下来，其实必须问几个问题：

第一，乌克兰多点开花，进攻进攻再进攻，而俄罗斯一触即退，俄军弱的让人不敢相信。即便是有北约国家的介入，但是在北约和美国并没有援助乌克兰远程导弹，也没有援助乌克兰西方国家先进飞机的情况下，俄罗斯再怎么说也是世界第二军事强国，突然一败再败，让人感到不可思议。

要不，就是在八个月的战争当中已经耗尽了精气神儿，俄军没有斗志了，如果这种可能性是真的，那么俄罗斯将有大浩劫了。要不，就是俄罗斯要破釜沉舟诱敌深入，来一次乌东大决战了。

第二，俄罗斯为何可以用精确制导武器和远程武器切断乌克兰的海陆空外联渠道，也即摧毁机场、港口和铁路、公路枢纽，为何不这么做而使北约军援源源不断？俄罗斯完全有能力摧毁乌克兰电力系统进而削弱北约提供的情报战和电子战支持，为何不这么做而使乌军特种部队屡屡得手。是克里姆林宫笨到家，还是在做局？

普京几日前对外宣布，要收回顿巴斯所有被乌克兰占领的土地——不要小看了普京这个号令。而另一头，乌克兰军队获得了出人意料的胜利，在这样的刺激之下，泽连斯基显然是有些飘，不论基于何种原因，炸了克里米亚大桥，彻底激怒了普京。

如今，问题关键还是要看战场上的进展。俄罗斯接下来必须在战场上扭转局势，重新让乌克兰和西方了解现实情况，不然就以乌克兰当局现在的态度，和平谈判是没有希望的，久托不下对俄罗斯亦不利。而对于泽连斯基来说，也需要清楚，别看现在取得点小成绩，背后全是北约国家在支持，而一旦俄罗斯狠起来发起反攻，打持久战乌克兰根本不具备任何条件，背后支持的北约国家更会无心无力。如此长久计，这个烂摊子最后是谁的？战后的乌克兰人民该如何重建家园？