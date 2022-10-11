台湾双十座位安排 竟如2024预演

来源：中评社

作者：黄筱筠

台湾昨天这场双十庆典，各政党高层政治人物的互动，可以嗅出彼此的关系，与2024竞争意味。台上政治人物的互动，精采程度不输台下表演。

昨天出席双十活动的高层政治人物，赖清德、陈建仁、吴敦义等三人为前后任副手，坐在同一排；中国国民党主席朱立伦、亲民党主席宋楚瑜、台湾民众党主席柯文哲、时代力量党主席陈椒华，政党主席同一排，再后面则是县市首长与行政官员。马英九与蔡英文等“国安”高层、外交“使节”坐在同一边。

非常刚好，2024大选热门人选，昨天都分配在同一边。赖清德坐在陈建仁旁边，两人互动巧妙，由于陈建仁是英系力拱2024可能人选，也被认为是蔡英文用来“卡”赖的人选。两人虽为同党，但一开始互动有点尴尬，后来是赖清德主动与陈谈话，接着吴敦义也加入聊天，三人互动才看起来自然一点。

但蔡英文与赖清德的互动也有点微妙，当日本“国会恳华会议员”出场时，蔡英文、大会主席游锡堃站起来欢手欢迎时，赖清德也走过来一起挥手，但蔡特别靠近游，跟赖出现一个大空隙，后来才又调整位置，站在两人差不多等距的位置。

柯文哲已表态要选2024，但柯力挺的无党籍台北市长候选人黄珊珊具有亲民党背景，却至今未获得宋站台力挺。柯文哲与宋楚瑜在双十庆典互动“冷冰冰”，代表了柯与亲民党之间的关系也令人玩味。这不只影响年底市长选举，可能也是代表柯在2024大选，能否寻求宋楚瑜的支持。柯势必要争取更多第三势力，在2024才会有更大机会。

朱立伦出席双十庆典，且礼数非常周到，要提前离开时，一一跟附近的政治人物打招呼、握手等，朱若年底带领中国国国民党赢得年底县市长选举，朱很可能也会争取2024。但国民党新北市长侯友宜则没有出席国民党举行的升旗典礼，也没有出席府前举行的双十活动，2024呈现出走自己路的风格。

侯友宜目前的动作是否也代表2024的动向？侯知道若要通过国民党提名很可能要获得朱立伦支持，侯目前与柯文哲关系也不错，是否会先和柯寻求共识搭档参选？争取2024最大胜选机率。侯跟国民党关系若即若离，是否也代表了2024的路线。

至于原本民进党有机会2024的桃园市长郑文灿，在前新竹市长林智坚爆发论文抄袭，以及地震震垮了桃园羽球场等负面事件，郑的政治能量已大为降低。而郑昨天被安排在政党主席后面县市长位置，巧妙呈现了目前政治能见度，稍微比赖清德、陈建仁、柯文哲、朱立伦都低了一点。