朝鲜导弹威胁下的中日关系

来源：旺报社评

朝鲜9日凌晨再度试射两枚弹道导弹，飞行高度100公里，航程350公里，是近两周来第七度试射。4日试射导弹射程达4500公里，飞越日本本州北端空域，全国瞬时警报系统要求青森及北海道民众避难，造成JR东日本北部区间列车暂停行驶。日本首相岸田文雄谴责朝鲜造成的威胁，称绝不能容忍。日本研判，朝鲜的目的在吸引美国的注意。

美国总统拜登上任后，对朝核问题冷处理，未与朝鲜进行对话，朝鲜近两年重启导弹试射，但从未越过美国设下的1000公里红线。朝鲜频繁的试射虽未构成对美国的威胁，却使日本饱受威胁，朝鲜自9月下旬以来，短期间高频度的试射导弹，更是前所未见。韩国军方认为，此为趁美韩联合军演，警戒相对松散时的“乘隙而入”，表达对美国雷根号航母前进东海的不满。

日本防卫大臣滨田靖一表示，朝鲜4日发射的导弹射程，可能是有史以来飞行最远的距离。日本海上自卫队退役中将伊藤俊幸研判，朝鲜在导弹稳定飞行的技术上获得突破。韩国国家情报院在国会报告中提到，在中共20大后及美国众议院选举前的期间，朝鲜极可能进行洲际弹道导弹（ICBM）试射及第七次核试。朝核危机再度升高，为东亚区域安全投下变数。

为因应朝鲜半岛的紧张情势，岸田旋即在首相官邸与美国印度太平洋司令阿奎利诺举行会谈，就进一步加强美日同盟威慑力和应对能力，及美、日、韩展开紧密合作的方针达成一致。6日，岸田与拜登进行电话会谈，重申美、日、韩三方共同应对朝鲜威胁。然而，日、韩向美国争取安全上的保证不仅无助缓解朝鲜带来的威胁，更可能使朝核危机螺旋向上，恶化东北亚安全事态。

“对话”才是舒缓朝核问题、维护朝鲜半岛和平之道，但拜登无意与躁动的金正恩对话。拜登强调他对动作频频的朝鲜一点也不担心，“对朝鲜欲采取的各种行动已经做好准备”，在韩国总统尹锡悦及岸田首相听来，无疑是句空话。美国的难处，在于与中、俄关系不睦，难以恢复“六方会谈”，以美朝及两韩的两组双边对话模式，在特朗普及文在寅主政期间的操作，证明非但不足以成事，更沦为金正恩的缓兵之计，让朝鲜在导弹及核武能力上获得长足进步，未见解决危机的机会，足证在中国缺席情况下，朝鲜半岛无核化无从实现。

中、美对朝鲜半岛无核化的立场一致，但北京主张应在外交对话管道下，逐步实现“非核”的目标，极限制裁施压朝鲜并非良策。联合国安理会5日召开会议讨论朝鲜问题，秘书长古特雷斯谴责朝鲜破坏安理会决议，呼吁平壤与有关各方重返谈判。大陆驻联合国副代表耿爽表示，对话协商是解决半岛问题的唯一正确出路，若对话推进顺利，半岛局势即会相对稳定；反之，对话陷入停滞，甚至出现倒退，半岛局势即会紧张升高，安理会应在朝鲜半岛问题上发挥建设性作用，而非一味示强施压。

韩国统一研究院朝鲜研究室长洪敏认为，对朝鲜的遏制能力，是确保国安的必要手段，但“过度强调手段，会让安保陷入危险状况”。韩国，日本同受朝鲜导弹及核武威胁，亟需缓解朝鲜升高的危机。为此，岸田与尹锡悦皆须致力改善对中关系，此不单为经贸利益计，更为战略安全上的需要，而美国亦须照顾日、韩两大东亚盟邦的战略利益，降温美中对抗，创造双方再续合作的空间，促使朝鲜背后的老大哥中国能施压朝鲜回到谈判桌，共同拆解朝鲜导弹与核武危机。

美国前国务卿季辛吉预判习近平二十大后将改善中美关系，但拜登须适时递出橄榄枝，向北京发出改善中美关系讯号。外交上对美亦步亦趋的岸田将不会错过将天秤些微向北京倾斜机会，稳定日本的周边安全情势。