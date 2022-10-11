马斯克的两岸呓语和美晶片管制玄机

来源：联合报社论

很少有人能像特斯拉执行长马斯克一样，一句话就让平时势如水火的两岸及蓝绿政治人物口径一致。他接受《金融时报》专访，认为台海冲突无法避免，届时全球经济将损失三成，因此他提议把台湾变成中国大陆的“特别行政区”。前总统马英九和高雄市长陈其迈都说，这是“一国两制”，无法接受。对岸外交部则一开始称，这是“中国内政问题”，要他别“妄议”台湾问题，后来才改口赞同。

马斯克这席话，显然是“在商言商”，对国际政局无太多考量。他认为，台海一旦冲突，特斯拉、苹果都会被卷入，所以才会提出“比香港宽松”的“特别行政区”的天马行空之议。马斯克最近对国际政治频发呓语，日前他主张乌克兰向俄罗斯割地求和，才惹恼乌克兰；如今再发高论又惹恼两岸，有绿委已扬言要抵制特斯拉。

台湾朝野当然要严正驳斥马斯克的谬论，因为其说法完全抹杀中华民国的国格与主权。台湾内部可以为“中华民国国庆日”或“台湾国庆日”之名实争执不休，但对外坚持主权并无二致，这才是真正的“台湾共识”。而北京最初在意的，不是马斯克的提议本身，而是其“妄议”踩到了“外国势力干涉中国统一”的大陆民族主义红线。北京认为，两岸当前的争议就在台湾“倚外谋独”，马斯克的提议虽“不谋独”，也违反了两岸问题两岸自己解决的前提。

必须注意的是，马斯克这席话，其实代表了美国现实主义的声音。在保全美国利益的前提下，冲突中的“弱者”随时可以被牺牲，只要不伤及美国大企业利益即可。简言之，在台海冲突风险中，美国在意的不是什么“民主共同价值”或“”台湾人民意愿”，他们关心的是美国与世界的经济，和跨国企业对台湾高阶晶片的依赖。在佩洛西访台、大陆军演锁台后，许多外资开始务实考量台海危机的应变计划，对晶片供应断链等情境未雨绸缪。

台积电董事长刘德音稍早即警告，台积电若遭武力夺取，生产停摆，将使高阶晶片无法获取，世界秩序也将大乱。美国为防范晶片危机，索性祭出重手，限制企业将特定先进晶片与制造设备出售给大陆。此一限制，当然是着眼于台积电为首的尖端晶片相关产业，传出在最坏情况下，会协助“撤离”台湾的高技能工程师，乃至“摧毁”台积电设备。

美国一再要求台积电赴美设厂，主要就是要强化美国对晶片供应的掌握，并延宕大陆的产业发展，以保持美国领先地位。亦即，蔡政府一再强调台积电是台湾的“硅盾”、“护国神山”，但美国的算盘，则是要把“硅盾”搬到美国才更保险；至于台湾人民的生活与福祉，对美国并没有那么重要。

纽约时报近日报道，美国有意将台湾变成“巨大军火库”、让台湾变“刺猬之岛”，其背后逻辑即在于此。一旦台海开战，美国或许会驰援，但要看其他国家是否愿意合作；而其前提，是台湾人要自己打这场战争，美国要抢救的是与其利益攸关的工程师，美国绝不会身先士卒的挺台卫台。

说穿了，两岸一旦开启战端，台湾只能靠自己，什么民主同盟都靠不住。太天真的话，台湾何时会被马斯克之流的美商或政客给出卖，谁也不知道。说要延长兵役，年轻世代和全民都准备好打仗了吗？一到选举，民进党就拿“抗中保台”来赚选票，但光靠义和团精神保护得了台湾主权吗？若连维护“护国神山”台积电都有困难，蔡政府请扪心自问：我们真做好“保土卫国”的准备了吗？