进出口双翻黑，台湾经济下坠大警讯

来源：台湾《联合报》

联合报社论

双十连假前，财政部低调公布台湾九月进出口统计，两个数字皆由红翻黑。其中，出口金额375亿美元，年减5.3%；进口325亿美元，年减2.4%。值得注意的是，财政部原预期九月出口不会太好，但实际数字揭晓，出口跌幅仍较预期多了近三个百分点，结束了史上第二长的“连二十六红”纪录。这显示，经济环境恶化的速度远超乎想像，过去两年多的好时光已告结束，大家要共同面对一段低迷的日子。

财政部强作乐观地说，尽管九月成绩欠佳，但今年前九月累计出口额达3677亿美元，仍创历年同期最高纪录。然而，只要看看台湾过去一年的出口趋势，前九月的累计数已无意义。从去年九月到今年三月，台湾各月出口几皆维持在二到三成的高成长；但今年四月到七月则降为一成多，八月掉到仅剩2%，九月更跌为负数。换言之，从今年二月的35%成长高峰画下来，这是一条笔直下坠的线，直接跳水。

这个水会有多深，难以预测。英国《经济学人》智库ＥＩＵ的报告称，全球经济2023年将遇强劲逆风，俄乌战争结束遥遥无期，负面效应难以消除，先进经济体都难逃衰退。巴克莱也预测，主要经济体今年第四季都将面临萎缩，明年则是零成长。外在大环境如此，身为出口导向经济体的台湾，又怎能逃得过大环境的恶化而一枝独秀？

九月出口翻黑，还有另一层更严重的警讯，那就是“旺季不旺”。通常第三、四季是台湾厂商出口的旺季，但今年第三季出口比第二季衰退3.67%，是七年来仅见的倒退现象，是个凶兆。如果以出口地区看，台湾除了对亚细安地区还维持正成长外，对欧、美、日均同步转为衰退。最糟的是，台湾对大陆和香港出口表现疲弱，负成长达13.3%，这也是影响整体出口表现最深的因素。

两岸贸易占台湾出口的比重，在马政府时代约维持在四成上下；蔡英文执政后不断攀升，一度达43.9%，台湾出口愈发向大陆倾斜。今年一至九月，台湾对大陆的出口依赖度已降为39%，但这却不是蔡政府改善贸易失衡策略奏效的结果。主要原因是，中国大陆为防疫“清零”而频繁采取断然停工等措施，加上美国反中导致产业供应链中断，使经济明显恶化，不少消费性需求停滞。以蔡政府抗中的立场，或许根本不在乎两岸贸易的消长；但整体出口由红翻黑，不少出口厂商受到冲击，立刻影响景气荣枯及员工就业，能说不严重吗？

事实上，除了进出口贸易双双翻黑，经济下挫也清楚反映在股市重挫及房价下跌上。外资大撤退，使得新台币一路贬值，加上通膨，在在使人民的实质资产缩水。这些问题，都需要主政者拿出瞻瞩提出有效对策，防止经济进一步恶化，并避免底层的人民陷入三餐不继的困境。回顾过去两三年，在经贸形势仍然大好的情况下，蔡政府不断以防疫振兴之名发出三倍券、五倍券及各种补贴和纾困金；如此挥霍了数千亿元银子，却不见激起什么水花。如今，衰退的日子真的来了，政府还有多少真本事能拿来救经济吗？

在双十演说中，蔡英文提到要“因应经济变局，布局产业未来”，显然她也意识到台湾已被卷入全球的不景气循环中，必须有所因应。但综观其演说，她只是不断重复“半导体制造”及“护国神山”的重要，却未对整体产业发展提出洞见，更不见对国计民生有何关怀。如此空洞的言词，对经济有何助益？