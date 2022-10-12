今日北溪，明日台积？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

外媒报道，美国加强因应大陆攻台，开战时将撤离台积电工程师，最糟状况是摧毁其厂房，以防被北京控制。美方已积极降低对台积电依赖，政府却不当一回事，蔡英文借双十讲话急向国际喊话，称半导体产业聚台是布局关键，并非风险。此话有没有说服力，且看北溪天然气管线被炸便知：强权的战场上，没有不能摧毁的东西。

北溪被炸，无论是谁犯案，欧俄经济互融时代结束。欧洲失去能源动脉，被迫去工业化。白宫让战场持续冒烟，欧盟除仰仗美军保护，还得不计代价将采购美国天然气，耗能企业陆续迁美。美国笑纳北溪被毁的果实。

拜登将俄乌战场硝烟扩散到全球，启动能源争夺战，中东产油国拒绝成为白宫控制市场工具，宣告减产自保获利，面临制裁。美国号召的芯片联盟，则仍各怀鬼胎。能源和半导体，都是白宫维护霸权的武器。

俄乌战争发人深省：当美国盟友，可能更危险。俄国以断气要胁欧洲，导致北溪终被炸毁，欧洲沦为能源难民。美中新冷战，华府拿半导体供应链和台独掐北京脖子，两强斗国运，台湾难保不会变成另一个北溪。

美国一连串限制中国发展半导体的政策，加上台海兵凶，已让台积电在美台股市连续被卖超。战云罩顶，蔡英文才鼓吹硅盾预防“弃台”效应，已是夜行者吹口哨。