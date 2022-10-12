一艘游艇折射新格局 香港长袖善舞难度增

来源：明报

明报社评

俄罗斯寡头富豪游艇停泊香港水域掀风波，华府警告香港勿成“受制裁者”的避风港，港府则强调会执行联合国授权的制裁措施，而非个别国家出于特定考量所作的单边制裁。香港是自由港，也是高度开放经济体，面对美国“司法长臂”要胁，无理要求应该拒绝，但也要提防别人有口实制裁香港。世界格局巨变，大国壁垒分明，以往香港在区内一大竞争优势，在于能够左右逢源，相比之下，现在新加坡在这方面的优势更为突出，香港营商环境面对的地缘政治风险高于往昔，这是大局使然。游艇事件折射了国际新形势下香港的敏感处境，权力当局需要思考，如何让香港在变得不利的地缘政治环境下，仍能长袖善舞。

根据联国决定办事

港拒美国司法长臂

俄军入侵乌克兰，美国与盟友制裁封杀俄罗斯，多名被指亲克宫的俄国财阀皆成制裁对象，部分资产遭冻结或被迫变卖。欧美至今扣押了俄国富豪10多艘巨型豪华游艇，总值逾百亿港元。这次在港引起风波的巨型豪华游艇，由俄罗斯钢铁大亨拥有，资料显示，游艇3月起曾出航前赴多地，上周入境本港。华府一边质疑有人将香港当作避风港，一边质疑港府“不作为”会鼓励更多俄国财阀借香港逃避制裁，这会“进一步让人质疑香港营商环境的透明度”，又称“香港作为金融中心，其声誉取决于是否遵循国际法律和标准”，言语中颇有威胁意味。与此同时，一些俄国大企业则探讨来港上市集资，乃至将部分业务转往香港，根据外电报道，相关企业涉及超市、支付服务等行业。

苏联解体后，大量国有财富遭私人侵吞，有政治人脉关系就有机会发财暴富。1990年代中开始，俄罗斯涌现一批寡头财阀，他们多年来将大量个人财富转移到西方，伦敦成为主要落脚点，西方国家通常也不会过问俄国财阀带来的财富，究竟是怎样得来，没料到俄乌战争爆发后，政治气氛骤变，就连著名俄罗斯富豪艾巴莫域亦遭打击，被迫割爱将英格兰球会车路士，以无钱赚低价卖给美国新班主。俄国与西方关系破裂，唯有东望，多跟中东国家和中印打交道。俄资“脱欧入亚”，香港作为高度开放经济体，可以接通世界，吸引力明显；香港打开门做生意，在商言商本是理所当然，然而地缘政治斗争，却令事情变得复杂。

行政长官李家超谈及制裁问题及如何应对俄资来港，强调香港作为金融中心，监管制度与世界接轨，资金及人员进出，一切依法办事，香港会执行联合国通过的制裁措施，至于一些国家基于特定考量采取制裁行动，仅属单方面决定，言下之意是香港不会执行。翻查资料，2019年5月，美方曾就一艘载有伊朗石油的油轮可能来港，警告特区政府勿让该艘油轮停靠，否则可能违反美国针对伊朗的制裁，当时中国外交部和港府均作出强烈回应，指出那是美方单边制裁，未获联合国授权。

地缘形势影响星港

尽力保持回旋空间

特区政府拒绝接受美国“司法长臂”管辖立场一贯，执行制裁以联合国决定为依归，更是遵循国际法的表现，特区政府不应接受不合理要求，惟无可否认的是，国际政治斗争险恶，口头讲道理，实际讲手瓜。当下中美关系、港美关系还是国际形势，已无法与数年前相提并论。中美尚未走向全面对抗前，香港之于美国，仍有经济价值，现在华府更大程度视香港为“制华手牌”之一。当年斯诺登大爆美国窃听监控黑幕后经港赴俄，华府事后拒予香港免签证待遇，谈不上是严厉报复；时移世易，现在华府千方百计遏制中国，找借口打击香港的可能，确实远比过去高。

以往特区政府谈论香港营商环境，常标榜低税率等卖点，然而香港有足够地缘政治回旋空间，可以在东西方之间左右逢源，其实是一个更根本的优势。随着中美走向全面对抗、大国博弈激烈，香港这个左右逢源的优势已大打折扣。美国西方对港态度有变，在亚太区伸张商业利益，很自然倾向改以新加坡为据点。最近不少人拿星港作比较，除了比管治、比政策、比复常，更要理解地缘政治大局对两地的影响。星美是战略合作伙伴，由2003年美军侵伊到2018年美朝峰会，新加坡都有支持配合；俄乌战争中，新加坡政府更制裁俄国，立场比有购买俄国军火的其他亚细安成员国强硬。不过新加坡与中国也是“全方位合作伙伴”，这一点令到现在新加坡比香港有更大地缘政治空间、更能左右逢源。

当然，世界格局仍在重塑过程中，未来10年是关键期，星港所面对的地缘政治环境，随时一变再变，无论如何，香港是国家一部分，重大外事必须配合国家。面对较以往不利的地缘政治新形势，香港要尽力保持回旋空间，这是权力当局需要思考的问题。俄资东来，日后在港存在愈多，来自欧美的压力预料亦愈大。近月中印与俄国做生意之余，亦有处处提防美国制裁的可能，香港处理这类问题经验有限，更要小心翼翼，避免落人口实、给人伺机打击之机。