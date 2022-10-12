乌被炸突显空防弱点 德美加快“堵漏”

来源：明报

俄军周一（10日）以报复上周六克里米亚大桥爆炸案之名，大规模轰炸乌克兰首都基辅在内10多座城市后，昨天又再轰炸中部和西部的能源设施，突显乌克兰防空弱点。德国国防部周一表示，将加快向乌克兰提供IRIS-T SLM防空系统，首套系统数天内将运抵该国。美国防部官员亦称可在数周内交付地对空导弹系统NASAMS。乌克兰总统泽连斯基昨与七国集团（G7）领袖举行视像会议，再要求加强军事及外交援助，包括希望获提供防空系统。

俄军周一发射83枚导弹，乌军空防系统只能击落其中43枚，有数十枚击中基辅等多座城市，令一直缓慢向乌提供武器的欧美受压。泽连斯基周一与美国总统拜登通电话后在Twitter表示：“防空是目前我们国防合作中的第一优先事项。”他昨在G7峰会发言，寻求西方加大援助，一方面要求取得防空系统以及远程导弹，另一方面盼各国将俄罗斯列为支持恐怖主义国家。G7峰会昨日声明指出，成员国斥责针对无辜平民的无差别攻击构成战争罪行，又承诺“无论需时多久”都会继续向乌克兰提供财政、人道、军事、外交和法律支援。

另外，美国驻北约大使史密斯昨表示，预料未来两天召开的“乌克兰防卫联络小组”（由北约成员国与盟友组成）会议，料将聚焦于向乌克兰提供额外空防系统。

美系统数周内抵 德提前交货一台填隙

美乌总统周一通话后，白宫亦发声明称拜登“承诺会继续向乌克兰提供自卫所需援助，包括先进防空系统”，但未提及系统细节。美国今年7月宣布向乌供应两套中短程防空系统NASAMS，国防部官员周一向《华盛顿邮报》称，一旦NASAMS准备就绪及完成训练，应可在数周内送抵乌克兰，但另外6套可能需时数年采购及交付。NASAMS射程约30至50公里，可拦截敌机、无人机和巡航导弹等目标。

泽连斯基周一亦与德国总理朔尔茨和法国总统马克龙通电话，商讨加强空防及其他军援。德国国防部周一表示，承诺提前供应4套IRIS-T SLM系统中的第一套，料未来几天运抵，早于原定的年底付运。IRIS-T SLM可拦截最高20公里、最远40公里的导弹来袭。美国西北大学政治学系主任雷诺分析，柏林是为了帮助“填补空隙”，因预计美国11月底才能交付NASAMS。

西方和乌克兰官员及军事专家都认为，缺乏防空系统是基辅的主要弱点之一。《金融时报》指出，随着俄军周一轰炸乌克兰各大城市，基辅必须作出选择：部署本已匮乏的防空系统以保护平民，还是利用它推进反攻以收复失地。马克龙周一承诺加强援乌。乌方对法军SAMP/T及其他防空系统很感兴趣，《世界报》指法方因自身库存有限而对此犹豫。

自俄军2月侵乌以来，乌克兰已收到欧美盟友提供的一系列防空系统，从肩托式短程导弹到更远程更精密的防空火箭炮都有，但始终缺乏单一的整体防空系统。俄军增加使用伊朗制“沙赫德”（Shahed）无人机攻击，亦是复杂问题；这款无人机便宜、体积相对较小，且可远距离飞行，更可同一时间多架齐飞产生蜂群效应，难以使用防空系统截击。

俄连炸两天 乌暂停向欧盟输电

乌克兰能源部周一称，由于国内能源设施遭俄军炮击，昨起暂停向欧盟出口电力，以保障自身能源系统稳定。乌克兰自战事开始后以欧盟为主要能源出口市场，能源部6月称盼到年底透过向欧盟出口电力，获得15亿欧元收益。

俄军周二继续轰炸乌克兰基建，中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州的州长称，当地有两地区的能源设施遭俄导弹击中，损毁严重，许多定居点都断电。西部的利沃夫州的能源设施也遭俄军攻击，利沃夫市约三之分一地区停电，两个地区断水。

